Luisa Alcalde critica nombramiento de hija de Vázquez Mota en Tribunal de Aguascalientes: ‘Es inconcebible’

El nombramiento de Ocampo Vázquez causó revuelo debido a que no fue la más votada en las elecciones judiciales. (Foto: Poder Judicial de Aguascalientes/Cuartoscuro)

En su paso por Aguascalientes, la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, criticó el nombramiento de María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), dado que no fue la más votada el pasado 1 de junio.

Esta semana -la primera en esta etapa del nuevo Poder Judicial-, se reveló en un boletín oficial que Ocampo Vázquez es la nueva presidenta del máximo tribunal en la entidad. El nombramiento causó revuelo ya que en la tabla general de resultados ella habría quedado en sexto, con 82 mil 949.

“No se puede aceptar que el Poder que es el encargado de cumplir con la Constitución, de proteger la Constitución, en su primer acto la viole. ¿Cómo es eso posible? Es inconcebible”, comentó Alcalde Luján en entrevista con medios locales.

Y agregó: “no es posible que la que esté en sexto lugar sea quien de repente se determina en una asamblea hasta privada, entiendo, que va a ser la presidenta. Eso es violentar la Constitución federal y la local. Hay que preguntar ¿cómo estuvo ese enjuague?”.

Aunque la magistrada presidenta ya hizo un tour presentándose en los juzgados, el artículo 51 de la Constitución local establece que ese puesto será únicamente para aquella persona que obtenga más sufragios.

Así, la presidencia debió ser para Felipe Ávila Orozco, exsubconsejero jurídico de la gobernadora panista Tere Jiménez, quien habría obtenido 88 mil 635. Luego, tras dos años, la presidencia le tocaría a la también blanquiazul Mariana Fátima de León Barba, que quedó en segundo lugar con 85 mil 930 votos.

La magistrada de León Barba es suplente del diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) Salvador Alcalá, quien a su vez fue miembro del Comité de Evaluación del Legislativo e impulsó las candidaturas tanto de la hoy presidenta, como de Felipe Ávila Orozco y de su suplente.

La líder morenista destacó además el parentesco familiar de Ocampo Vázquez con Josefina Vázquez Mota, así como su relación con el PAN, partido en el que milita desde el 2019.

“¿Se metió o no se metió la gobernadora? ¿Cómo es posible? Aparte de todo, resulta y no sé si es coincidencia, que es hija de Josefina Vázquez Mota, entonces eso no es válido”, sentenció.

Por eso pidió “respetar la voluntad de la gente, hay que respetar el voto popular, la democracia. Este proceso es inédito y es, al contrario, poner en el pueblo la decisión de quienes van a ser los ministros, jueces y magistrados; pero también quienes van a presidir”.

Advierten violencia política de género contra la magistrada

Mientras las críticas contra Ocampo Vázquez crecen, el fiscal especializado en Delitos Electorales de Aguascalientes, Daniel Gutiérrez Ruvalcaba, advirtió en entrevista sobre la posible violencia política de género en contra de quien hoy preside el STJ.

Para el fiscal, el centrarse en su parentesco y no en su trayectoria profesional podría caer en este tipo de delito.

“Hay que ser muy cuidadosos con los comentarios que se han vertido en contra de la presidenta del STJ, porque si las críticas se basan en que sea familiar ‘hija de’, ‘apoyada por’, se puede estar denostando sus capacidades (...) podemos analizar las capacidades que tiene: tiene grandes estudios, tiene maestría, tiene doctorado. Yo creo que es una persona altamente capacitada”, dijo.

Josefina Vázquez Mota acompañada de su hija María José Ocampo durante un mitin del PAN en el Estado de México. (Guillermo Perea)

Ocampo Vázquez es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana; maestra en Derecho Internacional Fletcher School of Law and Diplomacy de Massachusetts, Estados Unidos; y doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac.

Antes de ser magistrada electa, fue colaboradora del gobierno teresista, y antes fue regidora en Huixquilucan, Estado de México.

Si hoy fueran las elecciones, ganaríamos: Alcalde Luján

En su visita, la líder guinda presumió, sin mencionar el nombre de la encuesta, que si hoy fueran las elecciones a la gubernatura en Aguascalientes, Morena ganaría.

“Hemos venido creciendo mucho, tenemos datos que nos arrojó una encuesta de que si hoy fueran las elecciones ganaríamos Aguascalientes, ganaríamos la gubernatura en esta entidad federativa y estamos muy contentos”.

Si bien ya hay perfiles del partido que pretenden la candidatura, como la senadora Nora Ruvalcaba o el diputado Arturo Ávila, Alcalde Luján destacó que quien abandere a Morena en las próximas elecciones será designado por vía de popularidad en encuestas.

“La gente de Aguascalientes es quien definirá a su representante. En su momento vamos a hacer una convocatoria y los que quieran levantar la mano lo pueden hacer”, dijo a medios en la entidad.