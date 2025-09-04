PERFIL: María José Ocampo, hija de Josefina Vázquez Mota, presidirá Tribunal de Aguascalientes

María José Ocampo Vázquez, hija de Josefina Vázquez Mota, fue electa como presidenta del Tribunal de Aguascalientes pese a no ser la más votada.

Aguascalientes, 4 de septiembre.- La doctora María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, fue nombrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Aguascalientes tras la pasada elección judicial impulsada por Morena, aunque no fue la candidata más votada.

En su artículo 51, la Constitución local establece que la presidencia de ese órgano, el de máxima autoridad en la entidad, será para aquella persona que haya logrado más votos, sin embargo, Ocampo Vázquez solo obtuvo 82 mil 949.

“La representación del Poder Judicial corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por conducto de la persona titular de su Presidencia, que se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien obtenga la votación más alta, y se alternará con quien resulte la persona de mayor votación del otro género”, dice dicho artículo.

Con 88 mil 635, el que ganó más sufragios a su favor fue Felipe Ávila Orozco, quien antes de ser electo como magistrado era subconsejero jurídico de la gobernadora panista Tere Jiménez, y parte de la Consejería Jurídica, hoy a cargo de Eduardo Aguilar Sierra, exdefensor legal de Ricardo Anaya.

El nombramiento de María Ocampo Vázquez como presidenta del Tribunal de Aguascalientes fue tildado por organizaciones de abogados como inconstitucional, además de opaco, ya que no fue pública la sesión donde se determinó que ella sería la presidenta.

En un comunicado, el Observatorio Judicial del Estado de Aguascalientes (OJEA), manifestó preocupaciones respecto a cómo inició el nuevo Poder Judicial local y entre las críticas que hizo, señala un “incumplimiento a un mandato constitucional, ya que de la mínima información en redes sociales que ha proporcionado el Poder Judicial, encontramos que: el pleno carece de facultades para elegir a su Presidente, ya que esta facultad es ciudadana y ya fue expresada en la votación de la elección judicial”.

Al momento, ni el Poder Judicial local ni la magistrada presidenta han hecho un posicionamiento oficial para aclarar su nombramiento, sin embargo, en un boletín de prensa emitido el martes pasado, Ocampo Vázquez hizo un tour para visitar los distintos juzgados de la entidad.

El OJEA advirtió “falta de transparencia y opacidad en la sesión en que fue elegida la Presidencia del Supremo Tribunal”, ya que esta no fue pública. Tampoco se emitió un boletín informativo donde se advirtiera el nombramiento de la presidencia, ni en donde se explicara qué argumentos jurídicos se tomaron en cuenta para que ella llegara al puesto.

¿Quién es María José Ocampo Vázquez, presidenta del Tribunal de Aguascalientes?

De acuerdo a la ficha de su candidatura del Instituto Estatal Electoral (IEE), María José Ocampo Vázquez, la hoy presidenta del Supremo Tribunal de Aguascalientes, fue propuesta como candidata por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo -de mayoría panista-.

Ocampo Vázquez es militante del Partido Acción Nacional (PAN) desde el 2019, año en que fungió como directora General de Desarrollo Social en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde se afilió al blanquiazul.

Después, en el 2022, en ese mismo municipio fue primera regidora, cargo que dejaría ese año para cambiar su domicilio y ahora ocupar la dirección General de Política Social y Planeación en el gobierno estatal de Aguascalientes, hasta 2025, antes de resultar electa como magistrada.

Según su ficha del IEE, Ocampo Vázquez es licenciada en derecho por la Universidad Iberoamericana; es maestra en Derecho Internacional Fletcher School of Law and Diplomacy de Massachusetts, Estados Unidos; y doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac.

Según su ficha, no reporta experiencia en el Poder Judicial.