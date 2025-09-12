Guerrero y Oaxaca, en alerta por lluvias intensas: Prevén que se forme la tormenta tropical ‘Mario’

El paso de la depreción tropical Trece-E sobre las costas de México provocará lluvias de intensas a torrenciales en Guerrero y Oaxaca la noche de este jueves 11 de septiembre, según advirtió el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A través de un comunicado, Conagua explicó que la depresión tropical se ubica a unos 105 kilómetros de las costas de Acapulco, además de que tiene vientos sostenidos de hasta 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora, así como un desplazamiento hacia el oeste de 19 kilómetros por hora.

Se espera que las lluvias intensas en ambos estados provoquen descargas eléctricas, inundaciones y deslaves, además de que es posible que las fuertes rachas de viento esta noche provoquen caída de árboles y espectaculares.

La Coorinación Nacional de Protección Civil estableción la Alerta Azul en la zona, a la espera de que las lluvias afecten ciertas comunidades de Guerrero y Oaxaca.

Depresión tropical Trece-E: ¿Qué zonas va a afectar con fuertes lluvias?

De acuerdo con Protección civil, la depresión tropical Trece-E afectará estas zonas del país con un peligro moderado por las lluvias e inundaciones:

Suroeste, sur y sureste de Guerrero.

Suroeste y sur de Michoacán.

Oeste y sur de Colima.

Noroeste y suroeste de Jalisco.

Depresión tropical Trece-E se intensificará este viernes a ciclón

Conagua indica que este viernes 12 de septiembre se espera que la depresión tropical Trece-E se intensifique a la tormenta tropical Mario, por lo que es posible que las lluvias continúen a lo largo del fin de semana en los estados con costa en el Pacífico.

A la par, una onda tropical, los frentes fríos y el ingreso de humedad provocarán lluvias fuertes en estados con costas en el Golfo de México, por lo que se prevé un viernes de aguaceros en México, con precipitaciones en todos los estados del país.

El pronóstico de lluvias para este viernes es el siguiente: