¿Viene el ciclón tropical ‘Mario’? Conagua vigila onda tropical cerca de Oaxaca

'Mario' podría ser el próximo ciclón tropical en nuestro país, informó Conagua; esta es su ubicación. (Conagua).

La temporada de huracanes 2025, que inició en mayo, continúa en nuestro país. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la localización de una zona de baja presión, con potencial para evolucionar a ciclón tropical. De ser así, se le llamaría ‘Mario’.

En la red social ‘X’, Conagua detalló que el fenómeno meteorológico se encuentra sobre el océano Pacífico y tiene un 50 por ciento de probabilidades para ser un ciclón tropical en un plazo de 48 horas.

Conagua también informó que hay un 90 por ciento de probabilidades de que haya desarrollo ciclónico en un plazo de siete días.

La zona de baja presión se encuentra a 230 kilómetros al sur de Puerto Ángel, en las costas de Oaxaca. Se desplaza hacia el oeste- noroeste.

¿Cuál es el clima para hoy en México?

En su pronóstico del clima, Conagua informó que debido a la presencia del frente frío número 3 en México, habrá vientos fuertes con tolvaneras, una baja en las temperaturas y lluvias aisladas en Baja California.

A ello se suma el monzón mexicano, que originarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Durango; puntuales fuertes en Baja California Sur y Sonora; e intervalos de chubascos en Chihuahua.

Fenómenos meteorológicos en México hoy. (Conagua).

Además, Conagua detalló que el frente frío número 2 prevalecerá como estacionario sobre el noreste de México, por lo que habrá lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí y Tamaulipas; puntuales fuertes en Nuevo León; y chubascos en Coahuila.

Se prevé que al final de este miércoles 10 de septiembre, el fenómeno meteorológico se desplace hacia el norte del golfo de México, dejando de afectar al país.

¿Cuál es el clima para la CDMX este miércoles 10 de septiembre?

Conagua informó que para la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 14 a 16 grados centígrados y la máxima de 23 a 25 grados centígrados.

En la CDMX también se prevé ambiente fresco, con frío y con bancos de niebla o neblina en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente cálido, siendo templado en zonas altas; cielo nublado, con probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.