¿Quién es Victoria Montes de Oca? Esto sabemos de la simpatizante del Partido Verde que interrogó a Noroña

Victoria Montes de Oca, joven que interrogó a Gerardo Fernández Noroña sobre su casa en Tepoztlán, Morelos, ahora cuenta con el respaldo de la oposición, así como los reclamos de simpatizantes de la 4T, quienes dijeron que no contaba con pruebas de que Noroña hubiera realizado comentarios misóginos sobre Lilly Téllez.

En sus redes sociales, luego de emitir un comunicado, la estudiante que participó en el foro de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), compartió un video en el que Gerardo Fernández Noroña refiere que Lilly Téllez tiene problemas domésticos y que está buscando una ‘Barredora’; sin embargo, el tema no tiene que ver con comentarios misóginos, sino en relación con la polémica de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y exfuncionario de Adán Augusto López ligado al cártel de ‘La Barredora’.

Noroña se defendió de las acusaciones de la joven, y acusó que ella mintió al asegurar que el expresidente del Senado le dijo a Téllez “tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes”.

A un par de días del inicio de la nueva polémica que involucra a Gerardo Fernández Noroña, esto es lo que debes saber sobre Victoria Montes de Oca:

¿Quién es Victoria Montes de Oca?

Victoria Montes de Oca Castañeda es una joven mexicana de Metepec, Estado de México, y quien está relacionada con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Aunque la información pública es poca, ella ha referido que participa en distintas labores sociales en Metepec, y que es simpatizante del Partido Verde, que es aliado de Morena a nivel nacional.

Ella misma se describe como una persona que no es figura pública ante la serie de comentarios y amenazas que recibió luego de que se viralizara su participación en el evento del Senado en la UAEM, donde cuestionó la austeridad de Noroña y su vivienda en Tepoztlán.

¿Por qué Noroña y la 4T cargaron contra Victoria Montes de Oca?

La temática del encuentro entre estudiantes y legisladores era en torno al respeto a la mujer y la equidad; sin embargo, Victoria Montes de Oca cuestionó la congruencia de Noroña, y le recordó que supuestamente había dicho que Lilly Téllez debía lavar los trastes, a lo que el senador de Morena le pidió que le dijera de dónde venía esa cita.

La joven respondió que era información “salió en todas las noticias”, a lo que Noroña, también cuestionado por su casa en Tepoztlán, le reviró con la negativa.

Horas más tarde, el propio Noroña no solo la retó a ella, sino a todos los medios de comunicación y opositores a que presentaran pruebas de que se había referido así a Lilly Téllez.

El domingo 7 de septiembre, Lilly Téllez respaldó a la joven, aunque tampoco pudo comprobar dicha información.

‘El objetivo no era confrontar’: Esto dijo Victoria Montes de Oca tras sus cuestionamiento a Noroña

A través de su comunicado, la joven expresó que su intervención no buscó la confrontación, sino una aportación con perspectiva crítica.

“Considero que la congruencia y la austeridad son principios fundamentales que deben reflejarse en hechos, más allá de lo que se predica, y es desde esa perspectiva que decidí alzar la voz”, escribió Victoria Montes de Oca.

Finalmente, en un video compartido en redes sociales, la joven dijo que ahora se considera una víctima por las amenazas en su contra tras su intervención en las instalaciones de la UAEM.