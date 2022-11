Reforma electoral de AMLO avanza: comisiones de Diputados aprueba dictamen

Con su mayoría simple, Morena y sus aliados del PT y PVEM aprobaron en comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de la propuesta.

El dictamen de reforma electoral obtuvo 62 votos a favor, 48 en contra y cero abstenciones de legisladoras y legisladores de las comisiones unidas de Reforma Política Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Ahora el documento es turnado al Pleno de los 500 diputados, donde para ser aprobada deberá lograr este martes una mayoría calificada, que consiste en los votos de las dos terceras partes de los legisladores presentes en el salón de sesiones, lo que no alcanza sin los votos de la oposición.

Al ser rechazada, la propuesta constitucional quedaría desechada y archivada. En respuesta, Morena anunció que el Ejecutivo enviará esta misma semana otra iniciativa con reformas a seis o siete leyes secundarias y reglamentarias para “transformar al sistema electoral mexicano”, sin tocar la Constitución.

El PRI despejó dudas y, al emitir su voto en contra, refrendó su “unidad y lealtad” con el bloque de la oposición del PAN y PRD. “En el PRI expresamos un no rotundo a este ´atentado´ y su reforma no pasará, porque en la oposición vamos juntos y unidos, y Morena y sus aliados no tendrán los votos”, anticipó la diputada federal capitalina Cinthya López Castro.

Fernando Morales, del PAN, expuso que el voto de su partido es en contra porque sencillamente “tiene la visión única y unipersonal del presidente López Obrador; no tomaron las propuesta de ningún ciudadano ni de los partidos políticos, a pesar del parlamento abierto que se hizo”.

Elizabeth Pérez, del PRD, y Salvador Caro, de MC, argumentaron que no se puede avalar una reforma que sólo busca destruir a las instituciones democráticas del país, como el INE.

Por Morena, el diputado Mario Carrillo acusó que la demanda de “el INE no se toca” es sólo “un pronunciamiento mediático”, porque “el INE no desaparece, se fortalece; es un cambio sólo de nomenclatura al pasar de Instituto Nacional Electoral (INE) al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). ¡Dejen de estar engañando al pueblo de México”.

“El INE no desaparece, se reforma y se transforma”, añadió la diputada Yeidckol Polevnsky.

Pedro Vázquez, del PT, expresó su voto a favor y argumentó que las reformas al INE son para ir acorde con los criterios de “transparencia, austeridad y equidad en los procesos electorales”. El PVEM también expresó su voto a favor del dictamen.