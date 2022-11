Viene nuevo ‘best seller’ de AMLO: publicará libro para explicar qué es el ‘humanismo mexicano’

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su próximo libro tratará sobre el movimiento de transformación que encabeza, bautizado ya como ‘humanismo mexicano’.

“Solo voy a hacer un libro antes de irme, para terminar de explicar lo que ayer que definí como humanismo mexicano”, afirmó el mandatario en su conferencia matutina.

Y ese no será el último título que salga de la ‘pluma’ de López Obrador: el mandatario agregó que se tomará una pausa de entre tres y cuatro años, esto por el trabajo de investigación necesario para su próxima obra.

“Es un libro que me llevará varios años y voy a reunir toda la bibliografía que necesito y será sobre el pensamiento conservador en México”, comentó.

En lo que va de su sexenio, el mandatario ha publicado dos títulos: Hacia una economía moral y A la mitad del camino. En este último, hizo revelaciones como que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, estuvo a punto de morir durante su viaje a México donde fue recibido como refugiado político.

¿Habrá otra nueva marcha de AMLO como presidente?

El mandatario ‘abrió la puerta’ a que encabece otra manifestación como la del domingo antes de que acabe su Gobierno en septiembre de 2024. Lo que sí dejó claro que después de esa fecha, él estará retirado de la política.

“Como expresidente no, así categórico (sobre si volvería a marchar). Yo me retiro al terminar mi encomienda, mi mandato a finales de septiembre de 2024 y me jubilo, y no vuelvo a participar en ninguna actividad política ni social”, indicó.

De acuerdo con datos del Gobierno capitalino, 1.2 millones de personas participaron en la marcha del presidente López Obrador.

En ocasiones anteriores, el mandatario ha explicado que se mudará en 2024 al rancho que posee en Palenque, Chiapas, ciudad en la que estará una de las terminales del Tren Maya.