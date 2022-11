¿Por qué la reforma electoral de AMLO ‘pasaría a traer’ al PT y Partido Verde, aliados de la 4T?

Es probable que Morena no cuente con el apoyo de sus partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), para la aprobación de la reforma electoral ya que entraña cuestiones que los afectarían, señala Leonardo Valdés Zurita, exconsejero Presidente del IFE.

“Veo difícil que el Verde por su tradición, la forma que actúa y que el PT acompañen la propuesta del presidente López Obrador en sus términos”, indicó durante el foro EF MeetPoint. La batalla de la reforma electoral.

Valdés considera que existen dos razones para que estos partidos no voten a favor de la iniciativa. En caso de aprobarse, la nueva medida implicaría la reducción de su financiamiento público y una menor presencia de integrantes de su partido en las Cámaras del Congreso de la Unión y de los Congresos estatales.

“No veo que esos partidos tuvieran algo a cambio de apoyar esta propuesta”, expresó el exfuncionario.

Cojean alianzas de Morena para aprobación de reforma electoral

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, presente en el foro, también puso en duda la alianza que existe entre estos dos partidos y Morena en el marco de la reforma electoral y vaticinó pocas probabilidades de que sea aprobada.

“Esta propuesta de reforma ataca los intereses de sobrevivencia de los partidos políticos, por cierto incluyo ahí a los partidos aliados del gobierno como el Partido Verde y el Partido del Trabajo porque estos partidos tendrían menos acceso a diputados por la reducción del tamaño de las Cámaras, menos acceso a dinero por la eliminación del financiamiento ordinario en años no electorales, así que veo que esa alianza con ellos está en duda”, apuntó.

El exfuncionario electoral adelantó que, en caso de no aprobarse, el INE seguiría en riesgo mientras continúe el gobierno en turno.

“Se rechazará y el gobierno redoblará ataques, reducirá presupuesto del instituto para el próximo año y vendrá la elección de los nuevos consejeros y ahí el gobierno puede decir no me dejaron hacer aquello y ahora me la cobro aquí, creo que por lo tanto el riesgo para el INE va a continuar hasta 2024″, acusó.