Encuesta del INE sobre reforma electoral no debe ser criterio de evaluación: Carlos Ugalde

La encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que se muestra un respaldo avasallador de la ciudadanía a la reforma electoral no puede servir como un criterio de evaluación, criticó el exconsejero Presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde durante el foro EF MeetPoint. La batalla de la reforma electoral.

“Me parece que una encuesta no debe ser criterio para evaluar si una propuesta de reforma es buena o es mala, me parece que la gente puede pensar ciertas cosas y eso no significa que son buenas”, señaló en el foro.

El exfuncionario electoral considera que el problema se encuentra desde la formulación de las preguntas incluidas en el cuestionario y que podrían haberse planteado de otra forma.

“Esta encuesta lo único que nos dice es que por supuesto la gente no quiere a los partidos, estaría feliz que les quitaran dinero y le gustaría votar por los consejeros, son cosas obvias pero que tal que les decimos, ¿te gustaría que para ser consejero del INE tengas que tener el apoyo del gobierno?, ¿te gustaría que para ser consejero del INE se requieran 10 o 20 millones de pesos que es lo que costaría un campaña?, ¿te gustaría que la conformación del INE sea de personas más politizadas?”, apuntó.

Aunque considera que los resultados son “irrelevantes” vaticina que el Gobierno Federal y su partido, Morena, los utilicen para impulsar la reforma electoral. “Es muy desafortunado sin duda”, expresó.

¿Qué dice la encuesta del INE sobre la reforma electoral?

De acuerdo al sondeo, mismo al que tuvo acceso El País, 93 por ciento de los encuestados está a favor de reducir el presupuesto público que se le otorga a los partidos políticos; el 87 por ciento de los mexicanos está de acuerdo en disminuir el número de legisladores plurinominales y el 74 por ciento coincide en destinar menos dinero al INE.

Incluso, 8 de cada 10 mexicanos apoya que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto directo de la ciudadanía, como lo ha planteado AMLO desde marzo de 2022.

Mientras que las iniciativas que cuentan con menos apoyo son: cambiar el nombre del INE a INEC (Instituto Nacional Electoral y Consultas) y la desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales que aún así cuentan con el 50 por ciento de apoyo.

La encuesta del INE fue realizada por tres empresas privadas entre el 9 y 10 de septiembre y de acuerdo a la representación de Morena en el INE, los resultados han ocultado durante dos semanas.