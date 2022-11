PRI apoyará la reforma electoral, ‘no tiene opción’, dice Delgado

El PRI no tiene alternativa y va a apoyar la reforma electoral, anticipó el líder nacional de Morena, Mario Delgado.

Tampoco vamos a aceptar –sostuvo– que el tricolor pretenda negociar y avalar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, a cambio de las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila. “Sería muy evidente, no hay manera. Morena va muy arriba en las preferencias electorales y nosotros respetamos la decisión de la gente. Habrá transparencia”, aseguró.

Delgado adelantó que “nosotros le apostamos a la reforma constitucional, pero si no pues vamos a ver hasta dónde se anima el PRI, en leyes secundarias o lo que se logre”.

Lo cierto –dijo– es que, primero, al INE se le cayó su campaña y “le salió el tiro por la culata, y en su propia encuesta el pueblo aprueba la iniciativa de reforma electoral propuesta por nuestro presidente López Obrador”.

Y segundo es que al PRI, “el estar pegados al PAN no les ha dejado mucho y están a punto de la desaparición; y si apoyan reformas con Morena la gente se los va a empezar a reconocer. No es si están con nosotros o no, sino qué cara le presentan a la ciudadanía, porque tienen una situación bastante complicada”.

También, argumentó que “es falso que Morena busque apoderarse del INE, eso sólo es parte de la campaña de desprestigio y de descalificación que arma la oposición, porque ya ve perdida la elección de 2024″.

Lo que Morena quiere –precisó– es “árbitros auténticos que sirvan a los intereses del pueblo, elegir democráticamente a las autoridades electorales y reducir 50 por ciento el presupuesto a los partidos”.

En cambio, “la derecha sólo busca desprestigiar y confundir sobre el verdadero alcance que tiene la propuesta del gobierno y de Morena. No les interesa tener una discusión de fondo sobre cuál debe ser el mejor modelo de los organismos electorales, lo que quieren es sólo empezar a descalificar 2024, porque desde hace muchos años ellos tenían el INE a su servicio”, criticó.

“Los tiempos siguen transformándose y nuestro sistema electoral debe ajustarse a las necesidades de un pueblo que ahora tiene todo el poder”, apuntó. “Morena ha padecido al INE, con sus abusos y fraudes electorales, pero gracias a la participación masiva de millones de personas, hubo ya un cambio de régimen político”, dijo.