‘Marcha del acarreo’: Ricardo Anaya acusa al gobierno de AMLO de pagar por asistentes

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, calificó la marcha encabezada por Andrés Manuel López Obrador este 27 de noviembre como la del “más vulgar acarreo”.

“Ve no más: cientos y cientos de camiones pagados con tus impuestos llegaron desde la madrugada para traer a la gente, o sea, ¡ve namás!”, dijo en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

El también exlegislador hizo eco de las críticas a la movilización de este domingo y señaló que el gobierno pagó con recursos públicos, 300 pesos de transporte y hospedaje por persona para que asistieran al evento.

“Y todo para que López Obrador pudiera decir que su marcha fue más grande que la de hace dos semanas”, comentó en referencia a la protesta en defensa del INE del 13 de noviembre.

Para demostrar la corrupción, Anaya exhibió un documento de la Asociación de Comerciantes Fijos y Ambulantes Tianguistas del Barrio de Tepito Colonia Morelos, A.C. en el que amagan a los agremiados con castigarlos durante toda la temporada 2022-2023 en caso de no asistir a la marcha convocada por el presidente. De acuerdo con el video, los encargados pasaron lista a los participantes y les dieron una torta gratis. “¡Qué vergüenza que obliguen a la gente!”, expresó.

En los tres minutos y medio de video aprovechó para recordar que el jefe del Ejecutivo prometió dejar el puesto a la “primera manifestación de más de cien mil personas” aunque el gobierno de la Ciudad de México calculara entre 60 y 65 mil asistentes en la protesta para defender INE.

“López Obrador podrá ser el presidente de las palabras pero no tiene palabra. Juró que iba a ser el presidente de todos y no lo es, prometió que a la primera manifestación de 100 mil se iría, y no se fue, prometió la gasolina a 10, cuesta 22, prometió acabar con la corrupción y ahí están sus hermanos, recibiendo fajos de dinero, prometió más seguridad y estamos peor que nunca”, criticó.

Anaya pide que AMLO ‘se ponga a trabajar’ en lugar de convocar marchas

Finalmente, Anaya hizo una petición al presidente: escuchar a las y los habitantes en lo que queda de su gobierno “en lugar de acarrear gente para llenar su egolatría”.

“Es hora de que el presidente escuche lo que los mexicanos tienen que decir, que acepte la realidad en vez de inventarla y que se ponga a trabajar estos dos años que faltan en vez de hacerla de matraquero, jefe de campaña y vocero de partido”, señaló.

Ricardo Anaya contendió junto con López Obrador en las elecciones presidenciales del 2018. Ha sido señalado de haber recibido sobornos por al menos 6.8 millones de pesos por parte de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para votar a favor de la reforma energética.