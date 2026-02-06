Cuba declarará emergencia nacional si no recibe petróleo, alerta Universidad de Texas

Para este viernes se prevén apagones en la mayor parte de Cuba y durante el periodo de mayor demanda.

¿Se hará realidad la catástrofe en Cuba sin el petróleo de México? El Instituto de Energía de la Universidad de Texas alertó que si Cuba no recibe crudo en marzo, deberá declarar una emergencia nacional.

El Instituto alertó que los apagones se registrarán en al menos el 50 por ciento de la isla y se incrementarán debido a la falta de combustible.

“El último pequeño tanquero que llegó de México solamente traía 85 barriles y ese llegó a La Habana el 9 de enero. Tres amigos de Cuba: Angola, Argelia, y Brasil no han venido al rescate de esta situación. Y también parece que va a perder el apoyo de Rusia. De vez en cuando, Rusia le enviaba un tranquero de petróleo a Cuba”, dijo Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, en entrevista con Telemundo.

La isla se sumirá en una crisis económica debido a que no hay gasolina que se utiliza para los aviones, el gas LP de uso doméstico y servicios de transporte, agregó la Universidad.

Cuba sufrirá apagones en horarios de mayor demanda

La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este viernes apagones durante toda la jornada que dejarán sin corriente al 57 por ciento de Cuba durante el horario de mayor demanda de energía en la tarde-noche.

La isla caribeña atraviesa una crítica situación energética agravada desde el verano de 2024 con apagones diarios y prolongados.

El pésimo estado de las centrales termoeléctricas, con décadas acumuladas de explotación, y la falta de divisas del Estado cubano para comprar combustible forman parte de las causas, según ha dicho La Habana.

A ello se suman ahora las presiones del Gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones a los países que le vendan petróleo a Cuba.

México enviará ayuda humanitaria a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno prevé enviar “ayuda humanitaria” a Cuba en los próximos días, principalmente alimentos e insumos solicitados por la isla, mientras mantiene gestiones diplomáticas para retomar los envíos de petróleo sin exponer al país a sanciones anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Estamos pensando enviar esta ayuda, si no es el fin de semana, el lunes a más tardar y es principalmente alimentación, de algunos otros insumos que nos han pedido”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina desde el estado de Michoacán, en el oeste de México.

La mandataria señaló que la coordinación para el apoyo se ha realizado a través de canales diplomáticos y autoridades mexicanas, con el apoyo de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de oficina de la Presidencia y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Hemos estado en ello y, como saben, en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba”, apuntó.

No obstante, subrayó que la prioridad es evitar afectaciones al país, aunque confirmó el compromiso con la asistencia humanitaria.

*Con información de EFE