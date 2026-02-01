¿Qué es el falso ahorro y por qué es un error pensar que gastar menos cuida tus finanzas?

Un falso ahorro puede estar oculto en tu armario: adquiriste un vestido que no necesitabas, pero que por estar en rebaja, compraste y tres años después todavía no estrenas. (Especial).

“Lo barato sale caro.” Es una advertencia que se repite cada que una oferta parece demasiado buena para dejarla pasar. En el cuidado de las finanzas personales, identificar los falsos ahorros y los gastos invisibles puede marcar la diferencia entre mantener el control del dinero o gastar más de lo planeado.

José Manuel Corrales, profesor de Economía en la Universidad Europea (UE), explica que los falsos ahorros ‘se esconden’ en compras compulsivas detonadas por descuentos, ofertas y promociones comerciales que te hacen creer que necesitas algo o que está a punto de perder una oportunidad única, pero en realidad no es así.

“El consumidor tiende a subestimar el impacto futuro de decisiones inmediatas, lo que a veces erosiona significativamente su liquidez disponible”, señala Corrales.

“El verdadero ahorro aplica cuando la compra es necesaria”, agrega. Además, señala que durante la llamada cuesta de enero se combinan factores que presionan el bolsillo: el gasto realizado en regalos, el pago de recibos anuales —como el agua y el predial, que suelen tener descuentos en los primeros meses del año—, así como el aumento de precios en alimentos y servicios derivado de la inflación.

Un falso ahorro es comprar en rebajas artículos que en realidad no necesitas. (Cuartoscuo).

¿Qué tipos de falsos ahorros existen?

Corrales explica que los falsos ahorros son fomentados por promociones y nuestras ideas erróneas de lo que significa economizar.

Toma nota de ellos, así como de las recomendaciones para evitarlos:

Comprar algo solo porque está en descuento, pero en realidad no lo necesitamos. Corrales señala que se genera un gasto innecesario y se reduce nuestra liquidez y capacidad de ahorro. Por ejemplo, adquirir ropa en rebajas y no usarla porque no indispensable. El especialista en finanzas personales recomienda que antes de gastar dinero en algún artículo, hay que cuestionarnos si se necesita realmente.

Comprar algo barato que después generará mayores gastos. Por ello es importante hacer compras inteligentes y analizar en profundidad las características de los artículos. Por ejemplo, estrenar un auto que requerirá reparaciones y que gasta mucha gasolina. Corrales indica que se debe calcular el costo total de la propiedad y no solo dejarse llevar por el precio inicial.

y analizar en profundidad las características de los artículos. Por ejemplo, estrenar un auto que requerirá reparaciones y que gasta mucha gasolina. Corrales indica que se debe calcular el costo total de la propiedad y no solo dejarse llevar por el precio inicial. Comprar productos y servicios de baja calidad. Cuando un artículo tiene un precio bajo, hay probabilidad de que no tenga buena durabilidad, por lo que se tendrá que volver a comprar. Corrales recomienda analizar la relación calidad-precio. Por ejemplo, adquirir una computadora con un precio muy bajo, cuya marca no es conocida. Tal vez en algunos meses se descomponga y tengas que hacer un nuevo gasto en equipo de cómputo. La Profeco hizo una lista de las laptops con las tres ‘B’ para que tomes mejores decisiones.

Realiza compras inteligentes cuando elijas electrodomésticos para evitar falsos ahorros. (Cuartoscuro).

No comprar algo que necesitamos. Invertir en nuestro bienestar y en lo esencial no es un gasto, pero con frecuencia se piensa así y las consecuencias a largo plazo impactan a nuestra salud. Por ejemplo, no usar lentes con la graduación adecuada, no ir al dentista o no adquirir un colchón para descansar óptimamente. Se recomienda analizar el ‘coste de oportunidad’ y Corrales destaca que el ahorro no es privación .

y en lo esencial no es un gasto, pero con frecuencia se piensa así y las consecuencias a largo plazo impactan a nuestra salud. Por ejemplo, no usar lentes con la graduación adecuada, no ir al dentista o no adquirir un colchón para descansar óptimamente. Se recomienda analizar el ‘coste de oportunidad’ y Corrales destaca que . Comprar algo necesario, pero en volumen porque tiene un buen precio. Por ejemplo, adquirir muchos kilos de jitomate porque está barato, pero si no se usa con frecuencia, este se descompondrá en algunos días o semanas, por lo que ‘el ahorro’ irá a la basura . Corrales recomienda ajustar las compras al consumo real, ya que el exceso no es ahorro, más bien despilfarro .

. Corrales recomienda ajustar las compras al consumo real, ya que . Caer en las falsas ofertas. Por ejemplo, las tiendas suelen ‘inflar precios’, para después ‘bajarlos’ y creas que es una gran oferta.

Ahorrar el dinero ‘debajo del colchón’. “La inflación erosiona el poder adquisitivo del dinero, por lo que tenerlo guardado y no utilizado es perder capacidad de compra”, explica Corrales. Aconseja diversificar nuestras inversiones y así ahorrar de manera inteligente.

Deja de 'ahorrar' tus billetes y comienza a invertir para generar dividendos. (Cuartoscuro).

Corrales destaca que para tener unas finanzas personales sanas durante todo el año y además invertir o ahorrar de manera inteligente, puedes tener una planificación financiera mensual para distribuir tus gastos y anticipar escenarios complicados o emergencias.

“La planificación financiera permite reducir la volatilidad del consumo y mejora significativamente el bienestar económico percibido”, concluye Corrales.

Con información de EFE.