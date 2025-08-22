¿Por qué el jitomate está tan barato? Aseguran que bajó su precio porque ‘ya no entra a Estados Unidos’

El precio del jitomate bajó en la primera quincena de agosto. (Foto: El Financiero)

El jitomate, uno de los productos fundamentales de la canasta básica mexicana, ha visto recientemente una notable caída en su precio. ¿Por qué esta fruta está más barata?

La razón detrás de esta disminución del jitomate se atribuye a la imposición de un impuesto del 17 por ciento por parte de Estados Unidos, destacó el periodista financiero, José Yuste.

“El jitomate no está entrando a Estados Unidos y obviamente el precio está bajando en México”, apuntó en entrevista con Azucena Uresti.

¿Cuál es el motivo del bajo precio? Según el expero, “el arancel del 17 por ciento en México ya se está traduciendo aquí en una sobreoferta del jitomate”. De acuerdo con el reporte de inflación de la primera quincena de agosto, el costo del jitomate cayó 8.78 por ciento.

En agosto, México fijó precios mínimos para las exportaciones de jitomate fresco a Estados Unidos, con el objetivo de recuperar el acceso total al mercado luego de que la administración Trump impusiera un arancel antidumping.

Establecer un precio mínimo evita generar una distorsión en los precios de las exportaciones de jitomate, según declaró el gobierno mexicano en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El comercio de jitomate entre México y Estados Unidos supera los 8 mil millones de dólares anuales, las consecuencias de esta medida podrían ser significativas tanto para los productores como para los consumidores.

¿Qué otros productos bajaron de precio en la primera quincena de agosto?

La inflación en la primera quincena de agosto se ubicó en 3.49 por ciento anual, por debajo del consenso de los analistas que estimaban 3.63 por ciento, de acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI.

La inflación de la reciente quincena se ubica ligeramente por encima del dato previo que fue de 3.48 por ciento, aunque cabe señalar que estas tres últimas quincenas ha mostrado un desempeño favorable al situarse debajo del 4 por ciento.

Ante la baja, los productos que más barato se vendieron durante agosto fueron:

Jitomate: -8.78 por ciento

Pollo: -2.47 por ciento

Transporte aéreo: -8.42 por ciento

Cine: -10.01 por ciento

Huevo: -1.30 por ciento

Plátanos: -4.15 por ciento

Suavizantes y limpiadores: -1.05 por ciento

Chayote: -13.10 por ciento

Automóviles: -0.23 por ciento

Cremas y productos de higiene dental: -1.10 por ciento

Con información de Mario Arturo Luna Fransoni