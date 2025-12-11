Día de la Virgen de Guadalupe: ¿Los bancos abrirán este viernes 12 de diciembre en México?

Si tienes pendiente ir al banco para realizar algún pago o trámite, revisa tu calendario. La Asociación de Bancos de México (ABM) cuenta con un calendario oficial de días de descanso, durante los cuales los establecimientos permanecen cerrados. Un ejemplo de ello es en el Día del Trabajo en mayo y en septiembre por los festejos de la Independencia. Y diciembre no se queda atrás.

De acuerdo con el calendario oficial de días inhábiles publicado por la Asociación de Bancos de México (ABM), las instituciones bancarias en México no abrirán sus puertas el próximo viernes 12 de diciembre de 2025.

Esto se debe a que se juntan dos conmemoraciones: por un lado, este 12 de diciembre es el Día del Empleado Bancario. Y por otro, se llevan a cabo las celebraciones por el día de la Virgen de Guadalupe, festejado por miles de fieles y peregrinos que llegan a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.

Por ello, si tienes asuntos pendientes que realizar en algún banco de manera presencial, puedes acudir este jueves 11 de diciembre o hasta el lunes 15 de diciembre.

La disposición señala que, además de los fines de semana, los bancos deberán cerrar sus sucursales y suspender sus actividades el 12 de diciembre, junto con otros días feriados como el 25 de diciembre por las festividades de la Navidad.

Si requieres hacer operaciones como pagos programados o servicios en línea, estos continuarán disponibles, pero se sugiere verificar con la institución correspondiente.

¿Qué días cierran los bancos en México en 2026?

Los bancos cierran algunos días a lo largo del año, de acuerdo con el calendario de días festivos dentro de las disposiciones generales que establecen los días en que las entidades financieras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Para el 2026, como ocurrió igualmente este año, los días en que estarán cerrados los bancos son los siguientes:

El 1 de enero.

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero.

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.

El 2 y 3 de marzo.

El 1 de mayo.

El 16 de septiembre.

El 2 de noviembre y el tercer lunes de dicho mes, este último en conmemoración del 20 de noviembre.

El 12 y 25 de diciembre.

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025: ¿A qué hora es el evento?

En México, las familias católicas festejan este 12 de diciembre el Día de la Virgen de Guadalupe. Por ello, los devotos acuden a la Basílica de Guadalupe o, desde casa, cantan ‘Las Mañanitas’ a este personaje religioso.

Entre los artistas invitados para cantarle a ‘La Guadalupana’ están Carlos Rivera, investigador de ¿Quién es la máscara?. Para quienes no asisten a la Basílica, el evento es transmitido en vivo en televisión y YouTube, y comienza desde el 11 de diciembre a las 11:00 p.m. del tiempo del centro de México.

En el evento dedicado a la Virgen de Guadalupe también participarán las artistas Aída Cuevas, Alex Fernández, Ana Cirré, Daniela Romo, Lucero Mijares y Víctor García.