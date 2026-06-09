Nasdaq ‘arrastra’ a Wall Street por venta de acciones tecnológicas: Pierde 3%

Así cotizan los mercados en México y Estados Unidos este martes 9 de junio.

La ‘rotación’ en las acciones de empresas tecnológicas ‘hunde’ más en Wall Street este martes 9 de junio, mientras el mercado analiza las declaraciones del presidente Donald Trump sobre un acuerdo de paz con Irán.

El presidente Donald Trump, quien había dicho que las negociaciones con Irán presentaban buenos avances, amenazó con represalias contra el país después del derribo de un helicóptero de EU en el Estrecho de Ormuz.

“Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, advirtió.

¿Cuánto caen las bolsas en Wall Street HOY?

El Nasdaq se desploma 3 por ciento que se traduce en una pérdida de 800 puntos para dejar el índice en las 25 mil 125 unidades.

El S&P 500 cae 1.72 por ciento, a los 7 mil 278 puntos, mientras que el Dow Jones retrocede 0.87 por ciento, a las 50 mil 341 unidades.

En Europa, la única bolsa que bajó fue el FTSE 100 de Londres, que cedió 0.83 por ciento a los 10 mil 285.88 puntos. Los avances son liderados por el CAC 40 de Francia con 0.52 por ciento, en los 8 mil 243.42 puntos; el IBEX 35 de España sube 0.46 por ciento en las 18 mil 308.90 unidades, y el DAX en Alemania con 0.01 por ciento más, ronda en los 8 mil 238.90 puntos.

¿Cómo abrieron las bolsas en México?

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores pierde 1.25 por ciento a las 64 mil 827 unidades, mientras que el FTSE-BIVA cede 1.36 por ciento a los 1 mil 302.09 puntos.

En el mercado de los barriles de petróleo, a pesar de una caída de 3.67 por ciento, el Brent se mantiene por encima de los 90 dólares por barril, cotizándose en 91.37. La mezcla WTI se vende en 87.95 dólares por unidad, una depreciación de 3.67 por ciento respecto al precio del lunes 8 de junio.

Con información de Valeria López y Bloomberg