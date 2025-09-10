Wall Street abre ‘positivo’ tras datos de inflación al productor en EU: ¿Cuánto gana HOY?

Los mercados de renta variable operan con un sesgo positivo, mientras asimilan los datos de inflación al productor en Estados Unidos, los cuales reportaron una disminución inesperada durante agosto.

En Wall Street, el Dow Jones es el único que registra una baja de 0.66 por ciento, en los 45 mil 411.12 enteros, mientras que las alzas son de 0.52 por ciento para el S&P 500, con 6 mil 546.71 puntos, mientras que el Nasdaq con 0.48 por ciento más, ronda en las 21 mil 982.43 unidades.

De acuerdo con analistas de Grupo Financiero Banorte, los índices en Estados Unidos perfilan nuevos máximos tras buenos resultados corporativos y previsiones agresivas. “La expectativa de recortes por parte de la Fed, cuya gobernadora es Lisa Cook, también respalda el sentimiento con el primer dato de precios de la semana”, apuntan.

Del lado de Europa el IBEX 35 de España sube 1.42 por ciento a 15 mil 237.40 enteros, así como el CAC 40 de Francia con 0.11 por ciento más, ronda en las 7 mil 757.95 unidades, mientras que el DAX en Alemania cede 0.42 por ciento, en los 23 mil 628.64 enteros, al igual que el FTSE 100 de Londres que baja 0.17 por ciento, hacia los 9 mil 226.95 puntos.

De igual manera, en nuestro país se amplían las ganancias con 0.40 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 60 mil 921.64 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 216.64 enteros, al repuntar 0.32 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 63.53 dólares por barril, ya que sube 1.44 por ciento, mientras que el Brent con 1.30 por ciento más, cotiza en los 67.26 billetes verdes por unidad.