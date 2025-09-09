Wall Street opera en tono mixto; sigue en espera de dato de inflación en EU y decisión de la Fed

Los movimientos en Wall Street comienzan mixtos, mientras los inversionistas asimilan datos del mercado laboral y están a la espera del reporte de inflación en Estados Unidos.

El Nasdaq es el único que retrocede 0.13 por ciento, en los 21 mil 771.07 enteros, le sigue el Dow Jones con 0.14 por ciento más, en los 45 mil 581.94 puntos, mientras que el S&P 500 que sube 0.01 por ciento, se coloca en las 6 mil 494.48 unidades.

Entre las compañías cotizadas del Dow, subían en el arranque UnitedHealth (2.64 %), Chevron (1.45 %), JPMorgan Chase (0.96 %) y Visa (0.90 %). Además, las acciones de Fox retrocedían 6 por ciento, después de que Lachlan Murdoch tomara el control del imperio mediático, tras la resolución de la disputa entre la familia Murdoch y el fideicomiso familiar.

“El panorama laboral sigue debilitándose y si bien eso debería facilitar que la Fed recorte las tasas este otoño, también podría echar un poco de agua fría al reciente puente. Peor aún, si el IPC muestra un empeoramiento de la tendencia de inflación más alta el jueves, el mercado empezará a preocuparse por la estanflación”, dijo a Bloomberg Chris Zaccarelli de Northlight Asset Management.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana este 9 de septiembre?

A nivel local ambas bolsas muestran variaciones negativas, ya que el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, retrocede 0.07 por ciento, en los 60 mil 609.37 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores la baja es de 0.11 por ciento con mil 211.99 unidades.

Del lado de Europa las pérdidas son de 0.37 por ciento para el DAX en Alemania con 23 mi 719.57 enteros, al igual que el IBEX 35 de España con 0.05 por ciento menos, en los 14 mil 994.80 puntos, mientras que el CAC 40 de Francia con 0.16 por ciento más, ronda en los 7 mil 747.04 enteros y el FTSE 100 de Londres que se coloca cerca de las 9 mil 231.18 unidades, suma 0.11 por ciento.

En el mercado internacional de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) sube 1.70 por ciento y se ubica en los 63.33 dólares por barril y el referencial Brent que suma 1.56 por ciento se coloca en los 67.05 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.