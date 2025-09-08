Wall Street y BMV arrancan la semana con ‘números verdes’; analistas esperan datos de inflación

Los principales barómetros de la Bolsa de Nueva York inician la semana en terreno de ganancias; los inversionistas esperan datos relevantes sobre inflación y están a la expectativa sobre las tasas de la Reserva Federal (Fed).

En Wall Street el Nasdaq registra un avance de 0.70 por ciento, en los 21 mil 852.26 enteros, le sigue el S&P 500 gana 0.38 por ciento, para tocar los 6 mil 506.88 puntos y el Dow Jones sube 0.14 por ciento, ronda en las 45 mil 464.06 unidades.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, la mañana se presenta movida principalmente en el sector tecnológico, en el que destacan entre la alcistas Nvidia (1.74 %) e IBM (1.25 %).

“Después de las tibias cifras de empleo de la semana pasada, probablemente se necesitará una gran sorpresa al alza de los datos de inflación de esta semana para descartar un recorte de tasas de la Fed la próxima semana. Con los recortes de tasas cada vez más presentes en las previsiones, el mercado podría estar menos inclinado a corto plazo a ignorar las nuevas señales de desaceleración económica”, dijo a Bloomberg Chris Larkin de E*Trade en Morgan Stanley.

El miércoles se conocerán los datos de agosto del Índice de precios para los productores, y al día siguiente será el turno del más esperado, el Índice de precios para los consumidores; ambos arrojarán algo de luz sobre hasta qué punto las agresivas políticas arancelarias del presidente Donald Trump, más sus múltiples vaivenes, afectan a la evolución de los precios.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana este 8 de septiembre?

De igual manera, en nuestro país se reportan avances de 0.02 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 60 mil 490.08 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 210.72 enteros, con 0.04 por ciento menos.

Por su parte, los números verdes en Europa ubican al IBEX 35 de España com 0.91 por ciento, en los 14 mil 986 puntos, le sigue el DAX de Alemania com 0.88 por ciento, en las 23 mil 802.35 unidades, el CAC 40 de Francia suma 0.72 por ciento, en los 7 mil 730.91 puntos y el FTSE 100 de Londres com 0.14 por ciento más, ronda en los 9 mil 221.98 enteros.

En el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 62.55 dólares por barril, ya que sube 1.10 por ciento, mientras que el Brent con 1.22 por ciento más, cotiza en los 66.33 billetes verdes por unidad.

Bolsa de Buenos Aires se desploma 12.4 por ciento tras el duro revés electoral a Milei

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires abrió este lunes con una fuerte caída del 12.47 por ciento, hasta las 1.748.597,96 unidades.

También el índice general S&P BYMA abrió con un desplome del 12.38 por ciento, para quedar en 74.466.009 puntos.

La caída en la Bolsa de Buenos Aires se produce tras la contundente derrota del partido de Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA) a manos del peronismo en las elecciones legislativas del domingo en la provincia de Buenos Aires.

El peso argentino se devaluó desde las 1.355 unidades por dólar del viernes pasado hasta las 1.460 de primeras horas de este lunes, cuando se empezaron a notar en los mercados financieros los efectos de las elecciones bonaerenses.

Con información de EFE.