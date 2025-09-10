Larry Ellison es el ‘nuevo rey’ de los multimillonarios: ¿Cuánto suben las acciones de Oracle?

Larry Ellison es un empresario más que se beneficia del 'boom' que viven las empresas tecnológicas en EU.

Wall Street vive una ‘sacudida’ este miércoles 10 de septiembre y alcanza máximos históricos gracias al repunte de empresas tecnológicas, entre ellas, Oracle, que convirtió a su fundador, Larry Ellison, en el hombre más rico del mundo.

Lawrence Joseph Ellison, nacido el 17 de agosto de 1944, sumó más de 101 mil millones de dólares a su fortuna gracias al reporte trimestral de Oracle, con lo que superó el patrimonio de Elon Musk, CEO de Tesla y quien sostuvo el ‘título’ de hombre más rico del mundo por 300 días.

Larry Ellison vs. Elon Musk: ¿De cuánto son sus fortunas?

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la fortuna de Larry Ellison (que estuvo ‘acechando’ a Elon Musk en la lista) es de 393 mil millones de dólares.

¿Qué tan rico es el CEO de Tesla? Su patrimonio se calcula en 385 mil millones de dólares, según los datos recabados por Bloomberg. Elon Musk ha tenido meses complicados, que incluyeron una pelea pública con el presidente Donald Trump, y su fortuna acumula una caída de 49 mil millones de dólares a tasa anual.

La diferencia entre las fortunas de Larry Ellison y Elon Musk es de 'apenas' 8 mil millones de dólares. (Bloomberg)

¿Cuánto suben las acciones de Oracle, compañía que nació gracias a la CIA?

Con corte a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, los títulos de Oracle suben 38.65 por ciento, lo que se traduce en una ganancia de 93.35 dólares por acción en la jornada de este 10 de septiembre.

Con ello, los títulos de Oracle cotizan en los 334.86 dólares.

En 1977, Ellison, junto con Ed Oates y Bob Miner, fundó Software Development Laboratories (SDL). Su primer gran proyecto fue crear un sistema de gestión de bases de datos para la CIA, al que llamaron Oracle.

La compañía cambió su nombre a Oracle Corporation en 1983 y se convirtió en líder en el mercado de bases de datos, ofreciendo un software innovador que revolucionó la industria.

Larry Ellison posee aproximadamente 41 por ciento de Oracle, lo que significa que su fortuna está profundamente vinculada a las fluctuaciones del mercado de valores.

La ‘extravagante’ vida de Larry Ellison, el hombre más rico del mundo

A lo largo de su vida, Ellison ha sido conocido por su estilo de vida extravagante. Es un entusiasta de los yates, aviones y posee 98 por ciento de la isla de Lanai en Hawái, donde reside gran parte del año. Además, ha estado involucrado en la producción de películas a través de sus hijos, quienes han trabajado en proyectos cinematográficos de renombre.

A pesar de su éxito, Ellison ha enfrentado varios desafíos a lo largo de su carrera. En 1990, Oracle atravesó una crisis financiera que llevó a la compañía a despedir alrededor de 10 por ciento de su personal. Sin embargo, Ellison aprendió de esta experiencia y continuó innovando y expandiendo su empresa. También ha tenido rivalidades notables en Silicon Valley, especialmente con Bill Gates.

Larry Ellison no solo ha sido un pionero en la industria de bases de datos, sino que también ha dejado una huella significativa en el desarrollo de la inteligencia artificial y el almacenamiento en la nube, como lo demostró su involucramiento en Stargate, un proyecto de 500 mil millones de dólares para crear superinteligencia artificial impulsado por Trump.