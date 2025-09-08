De regreso al mercado de EU: Temu dará guerra a Trump con descuentos de 60%

A principios de este año, Temu solicitó a los comerciantes que enviaran sus productos al por mayor y buscaran almacenes por su cuenta en EU.

Después de meses de agitación por los cambios arancelarios de Donald Trump, la plataforma de comercio electrónico Temu está regresando al mercado estadounidense con grandes descuentos para recuperar terreno frente a su rival Shein.

Al menos dos docenas de los productos más vendidos de Temu, monitoreados por Bloomberg, han visto una caída de precios del 18 por ciento en promedio a principios de septiembre, en comparación con finales de abril, cuando los paquetes pequeños aún disfrutaban de acceso libre de impuestos a EU bajo la llamada exención arancelaria ‘de minimis’. Algunos artículos han sufrido recortes de hasta el 60 por ciento.

El impulso se produce después de que Temu, fuertemente afectado por los cambios en los impuestos, se retirara brevemente del mercado estadounidense, orientándose hacia Europa y otras partes del mundo.

Las ventas de la cadena de tiendas de descuento en EU se desplomaron más de un 30 por ciento durante algunas semanas de junio y continuaron cayendo más de un 10 por ciento en julio y agosto, según datos recopilados por Bloomberg Second Measure, que analiza las transacciones con tarjetas de crédito y débito en Estados Unidos.

La plataforma, propiedad de PDD Holdings, parece haber cambiado de opinión tras el regreso del crecimiento de Shein en EU, incluso con precios más altos. Además de los grandes descuentos, Temu ha dejado de cobrar a los compradores las tarifas de importación que provocaban subidas abruptas de precios, obligando en ocasiones a los clientes a pagar impuestos que superaban el coste de los propios artículos.

La empresa, que basó su negocio en el envío de mercancías desde fábricas chinas a hogares estadounidenses en pequeños paquetes, encontró el modelo tambaleándose después de que el presidente estadounidense Trump eliminara la exención de minimis.

Temu se prepara para Navidad

Temu no respondió a las preguntas sobre los recortes de precios. Sin embargo, ha estado instando a los comerciantes a reabastecerse para la temporada navideña estadounidense con grandes descuentos, según informaron personas familiarizadas con el asunto.

Un comerciante comentó que Temu ha activado recientemente las alertas en un portal dirigido a vendedores, instándolos a reducir los precios a cambio de un mejor tráfico en la aplicación.

La compañía también ha intensificado su publicidad en EU, donde la cantidad de anuncios nuevos diarios ha aumentado a varios miles o superado los 10,000 en algunos días, tras haber disminuido a solo unas pocas docenas o menos la mayoría de los días del segundo trimestre, según datos de Appgrowing Global.

Sin embargo, las iniciativas de marketing siguen siendo moderadas en comparación con el pico anterior a los aranceles, cuando la plataforma inundaba a los consumidores con más de 20,000 anuncios nuevos al día.

Si bien varios comerciantes de Temu en China declararon a Bloomberg News que están mayoritariamente dispuestos a reducir precios y a aceptar más canales para impulsar las ventas en EU a pesar de los márgenes más reducidos, el crecimiento sigue siendo difícil de alcanzar hasta el momento.

Cuatro de ellos informaron caídas continuas, y uno citó una caída de hasta un 20 por ciento en las últimas semanas. Para quienes venden en múltiples plataformas de comercio electrónico en EU, Temu se ha convertido en su canal con menor rendimiento desde que redujo su inversión publicitaria.

En contraste, las ventas de Shein se recuperaron tras una breve caída tras el fin de la exención arancelaria de minimis. La compañía ha subido los precios desde entonces, aunque el crecimiento se ha desacelerado en las últimas semanas y se ha contraído hacia finales de agosto, según datos de Second Measure.

Temu prepara red logística

Mientras tanto, Temu está trabajando con servicios de mensajería externos para construir una red logística integral, que abarca desde envíos transfronterizos desde China hasta EU, almacenamiento en almacén y entregas de última milla, según las fuentes.

La compañía ha animado a los vendedores que utilizan proveedores logísticos alternativos, o a aquellos que no cuentan con acuerdos propios, a adoptar sus servicios, añadieron.

A principios de este año, Temu solicitó a los comerciantes que enviaran sus productos al por mayor y buscaran almacenes por su cuenta en EU. Desde entonces, muchos pequeños comerciantes sin opciones logísticas propias abandonaron la plataforma.

Algunos comerciantes más grandes que participan en el comercio electrónico transfronterizo en otras plataformas, como Amazon.com, han estado utilizando servicios de mensajería externos para enviar sus pedidos de Temu a los consumidores, incluyendo los servicios de logística de Amazon.