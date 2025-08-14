Peso se ‘desploma’ tras dato de precios al productor en EU: ¿Cuánto pierde ante el dólar HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados durante la jornada de este jueves 14 de agosto.

El peso mexicano inicia la jornada de este 14 de agosto con una cotización que refleja la influencia de la publicación del dato de precios al productor en Estados Unidos, que se aceleró a su mayor nivel en tres años.

“El dólar se fortalece por la publicación de la inflación al productor de julio en Estados Unidos, la cual se ubicó en 0.94 por ciento mensual, muy por encima de la expectativa del mercado que esperaba una inflación de 0.21 por ciento”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

¿Cuál es la cotización del peso mexicano hoy?

El peso mexicano se deprecia 1.01 por ciento ante el dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.81 unidades, 17 centavos más respecto al cierre del miércoles 13 de agosto.

La cotización del peso mexicano reacciona a una serie de factores que preocupan a los inversionistas, como los datos económicos de Estados Unidos: Un aumento mayor al esperado en los precios al productor y una caída en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo fortalecieron al dólar.

Las expectativas de política monetaria también influye: La Reserva Federal está bajo presión de Donald Trump para considerar recortes en las tasas de interés, lo cual impacta directamente la confianza de los inversionistas.

También destaca la volatilidad del mercado: En el último mes, la moneda mexicana ha mostrado una volatilidad. Por ejemplo, en la semana del 28 de julio al 1 de agosto, el peso perdió 34 centavos ante el dólar, pero a la semana siguiente de la decisión del Banxico, la moneda recuperó 28 centavos.

Precio del dólar en los bancos este 14 de agosto

Este es el precio del dólar en distintas instituciones financieras durante la jornada de este jueves

Banco Azteca : 19.30 pesos a la venta

: 19.30 pesos a la venta Banamex : 19.29 pesos a la venta

: 19.29 pesos a la venta BBVA : 19.09 pesos a la venta

: 19.09 pesos a la venta Banorte: 19.15 pesos a la venta

Para aquellos que buscan realizar transacciones en dólares, es crucial estar al tanto de las fluctuaciones del tipo de cambio. Se recomienda comparar las tasas en diferentes bancos y casas de cambio, así como considerar el uso de plataformas digitales que ofrezcan mejores tarifas.

¿Qué monedas se deprecian más ante el dólar?

Entre las divisas con más pérdidas están el dólar neozelandés con 0.90 por ciento; el dólar australiano con 0.72 por ciento; el won surcoreano con 0.69 por ciento, y el zloty polaco con 0.63 por ciento.

En el mercado de dinero, el rendimiento del Mbono a 10 años en México se coloca en una tasa de 8.95 por ciento, mientras que en Estados Unidos, el rendimiento del bono a 10 años alcanza un nivel de 4.26 por ciento.

Con información de Valeria López