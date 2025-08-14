Wall Street abre en rojo y Dow Jones encabeza la baja tras dato de inflación mayorista en EU

El optimismo dentro de Wall Street se diluyó después de que la lectura de inflación al productor aumentó más de lo que anticipaban los analistas, poniendo en duda la posibilidad de ver un recorte en la reunión del siguiente mes por parte de la Reserva Federal.

El Dow Jones encabeza las bajas con 0.35 por ciento, en los 44 mil 767.94 puntos, le sigue el S&P 500 con 0.14 por ciento menos, en las 6 mil 457.28 unidades, mientras que el Nasdaq con 0.05 por ciento, retrocede 21 mil 706.49 enteros.

“Prevemos una sesión de cautela después de que saliera la publicación del último dato de inflación al productor en Estados Unidos, el cual se ubicó por encima de los esperado por el mercado. Este indicador, ofrece pistas relevantes sobre la presión inflacionaria que podría trasladarse al consumidor final”, indican analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Así abren los mercados en México y Europa hoy 14 de agosto

Del lado de Europa las ganancias son de 1.04 por ciento para el IBEX 35 de España que ronda en las 15 mil 181.10 unidades, el DAX en Alemania con 0.70 por ciento más, se coloca en los 24 mil 358.90 puntos, y el CAC 40 de Francia gana 0.63 por ciento, en los 7 mil 853.51 enteros, mientras que el FTSE 100 de Londres es el único que cede 0.04 por ciento, hacia los 9 mil 161.65 puntos.

Por el contrario, las operaciones accionarias en el país muestran bajas moderadas, el S&P/BMV IPC de la Bolsa mexicana de Valores (BMV) cede 0.39 por ciento, en los 58 mil 251.65 enteros, mientras que el índice principal de la Bolsa Institucional de Valores, FTSE-BIVA retrocede 0.35 por ciento, hacia las mil 169.28 unidades.

Así cotizan los precios del petróleo hoy 14 de agosto

En cuanto a los precios del petróleo, estos registran incrementos de 1.17 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 63.38 dólares por barril, y el referencial Brent con 1.14 por ciento más, ronda en los 68.38 billetes verdes por unidad.