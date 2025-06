Peso ‘se guarda sus cartas’ en día de decisión política del Banxico: Así está el tipo de cambio HOY

El peso mexicano inicia con una ganancia marginal ante el dólar en el día de la decisión política monetaria del Banco de México que, se espera, sea un nuevo recorte de 50 puntos base.

El peso mexicano se aprecia 0.05 por ciento ante el dólar, informó Bloomberg, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.91 unidades, un centavo menos con respecto al cierre del miércoles 25 de junio.

“La mejora en el tipo de cambio se da con la caída progresiva del dólar y tras la publicación del dato de balanza comercial de mayo, que resultó mejor de lo esperado. Este resultado refleja un impulso en las exportaciones que fortalece la entrada de divisas”, indicó Felipe Mendoza, Analista de Mercados Financieros ATFX LATAM.

En lo nacional también se prevé que los mercados presten atención a la acusación del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas de presuntamente ayudar a cárteles de la droga a lavar dinero.

“No hay pruebas, son dichos. ¿De dónde está el lavado de dinero? ¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito", criticó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de este jueves 26 de junio.

¿En cuánto se vende el dólar en los bancos HOY 26 de junio?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 19.38 pesos cada uno, según los datos publicados por Citibanamex.

El índice dólar (dxy) que mide la fortaleza de la moneda norteamericana frente a una cesta conformada por seis divisas de países desarrollados, baja 0.45 por ciento a los 98.65 puntos, mientras que el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) pierde 0.26 por ciento a las mil 207.48 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.27 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.25 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas este jueves están el dólar taiwanés con 0.81 por ciento; el real brasileño con 0.78 por ciento; el peso chileno con 0.75 por ciento; el florín húngaro con 0.60 por ciento, y el yen japonés con 0.57 por ciento.