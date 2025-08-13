Peso reacciona a ‘chasquido de dedos’ de Scott Bessent: ¿En cuánto está el tipo de cambio?

El peso mexicano pierde ante el dólar después de que Scott Bessent presionó a la Fed a recortar 150 puntos a la tasa de interés y reveló que Trump tiene una lista de 11 candidatos para reemplazar a Jerome Powell.

“Si observamos cualquier modelo, probablemente deberíamos estar entre 150 y 175 puntos básicos más bajos”, afirmó en una entrevista con Bloomberg.

¿Cuánto se aprecia el dólar HOY 13 de agosto?

La depreciación del peso mexicano ante el dólar es de 0.22 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 19.63 unidades, 5 centavos más con respecto al cierre del martes 12 de agosto.

El mercado estará atento a la reunión del fin de semana entre Donald Trump y Vladimir Putin que, de no terminar con un resultado exitoso, puede activar aranceles de 100 por ciento contra Rusia.

El índice dólar (dxy), que se encarga de medir la fortaleza de la moneda estadounidense frente una cesta conformada por seis divisas principales, registra una baja de 0.32 por ciento, en los 97.76 puntos, mientras que el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.27 por ciento con mil 199.93 puntos.

En ventanillas bancarias, el dólar ya se vende en un precio de 19.11 pesos cada uno, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.23 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.01 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas se encuentra, el real brasileño con 0.24 por ciento, el peso colombiano con 0.12 por ciento, el rublo ruso con 0.18 por ciento, el peso argentino con 0.08 por ciento y la lira turca con 0.04 por ciento.