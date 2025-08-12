Inflación en EU le ‘da una mano’ al peso: ¿Cuánto gana al dólar HOY?

Así se cotiza el peso mexicano ante el dólar durante la jornada de este martes 12 de agosto.

La cotización del peso mexicano frente al dólar tras la publicación del dato de inflación en EU ‘captura’ la atención del mercado este martes 12 de agosto

¿Cuál es la cotización del dólar HOY?

El dólar estadounidense inicia operaciones con un tipo de cambio que se establece en 18.62 pesos por billete verde, lo que representa una apreciación de 0.24 por ciento.

En comparación con el lunes 11 de agosto, el tipo de cambio gana 6 centavos al inicio de esta sesión.

Precios de compra y venta del dólar en bancos

En el contexto actual, el precio del dólar en diferentes instituciones bancarias presenta variaciones. Aquí te presentamos un resumen de las cotizaciones en los principales bancos del país:

Banamex: Compra, 18.02 pesos; venta, a 19.05 unidades.

Banco Azteca: Compra, 17.60 pesos; venta, a 19.10 unidades.

BBVA: Compra, 17.75 pesos; venta, a 18.88 unidades.

Banorte: Compra, 17.40 pesos; venta, a 18.95 unidades.

¿Qué factores influyen en la cotización del peso este martes?

La apreciación se atribuye a la reacción del mercado al dato de inflación en Estados Unidos durante julio, que estuvo en línea con lo esperado por los inversionistas.

El dato podría influir en la política monetaria de la Reserva Federal. Los analistas advierten que las decisiones sobre tasas de interés y las proyecciones de inflación en EU influirán en el comportamiento del tipo de cambio en México.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó sobre una caída de 0.1 por ciento en la actividad industrial durante junio, lo que puede generar preocupaciones sobre el crecimiento económico de México. Este panorama negativo podría influir en las expectativas de los inversionistas y, en consecuencia, en la cotización del peso.

¿Qué le espera al peso en los siguientes días?

Los especialistas anticipan que esta semana será menos volátil y más estable en comparación con las anteriores.

Sin embargo, se espera que el comportamiento del peso dependa en gran medida de los datos económicos que se publiquen en Estados Unidos.