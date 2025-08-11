Peso opera a la baja, en espera de datos de inflación en EU: Así cotiza HOY

El peso mexicano inicia la sesión en terreno de pérdidas, al tiempo que los inversionistas se preparan para conocer catalizadores importantes, como el reporte de inflación para la economía de Estados Unidos.

Hasta el momento, los datos reportados por Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 18.6604 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.32 por ciento o 5.90 centavos respecto a sus movimientos del día de ayer.

“La depreciación del peso ocurre a la par del fortalecimiento del dólar estadounidense, debido a la expectativa de que la inflación al consumidor de Estados Unidos de julio mostrará una aceleración por tercer mes consecutivo para ubicarse en 2.8 por ciento, su mayor nivel desde febrero”, apuntó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

¿Cómo cotiza el dólar este 11 de agosto?

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en los 19.05 pesos por billete verde, según los datos publicados por Banamex.

A la par, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados reporta un avance de 0.46 por ciento, en los 98.63 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) suma 0.29 por ciento hacia las mil 208.23 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.27 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.04 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas se encuentra el shekel israelí con 0.59 por ciento, la corona noruega con 0.50 por ciento, el ringgit de Malasia con 0.23 por ciento, el rublo ruso con 0.16 por ciento, la rupia de Indonesia con 0.10 por ciento y la rupia india con 0.01 por ciento.