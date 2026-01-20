Feria de la Barbacoa 2026: Fecha, horario, actividades, sede y detalles del evento

La Feria de la Barbacoa se lleva a cabo a lo largo de 3 días en el municipio de Capulhuac del Estado de México. (Foto: Cuartoscuro/ Wiki commons/ Imagen generada con IA Gemini)

Mientras calentamos motores para la Feria del Tamal 2026, el Estado de México anunció una de las actividades gastronómicas más esperadas: la Feria de la Barbacoa 2026 que se realiza a lo largo de tres días.

La sede es el municipio de Capulhuac, en donde presumen preparar una de las mejores barbacoas de México y además de enaltecer uno de los platillos más emblemáticos de la cocina tradicional mexicana, el evento tendrá diferentes actividades.

Desde una expo en donde expertos en el sector agropecuario darán conferencias hasta la venta de artesanías y música en vivo, forman parte de la cartelera de la Feria de la Barbacoa 2026. Te compartimos los detalles.

Feria de la Barbacoa 2026 en el EDOMEX: ¿Cuándo y a qué hora es el evento?

¡Saca tu curado favorito o el refresco bien frío! La Feria de la Barbacoa 2026 se llevará a cabo del 8 al 10 de febrero, fechas que coinciden con el inicio del tradicional carnaval de Capulhuac. Durante los tres días, el público podrá disfrutar de una amplia oferta gastronómica, cultural y musical.

La venta de barbacoa comenzará desde las 7:00 de la mañana y se mantendrá hasta las 6:00 de la tarde, permitiendo que tanto locales como visitantes puedan acudir desde temprano para degustar este platillo que, para muchos, es el desayuno por excelencia los fines de semana.

Cuándo : del 8 al 10 de febrero del 2026

: del 8 al 10 de febrero del 2026 A qué hora: de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde

La barbacoa tendrá su propia feria en el Estado de México. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

El domingo es considerado el día de mayor afluencia, por lo que la organización ha previsto una logística especial para atender la alta demanda, para ello, el evento contará con la participación de siete productores locales

En una conferencia de prensa del Congreso del Estado de México, los encargados de preparar la barbacoa aseguraron que sus preparaciones son de calidad, puesto que respetan los métodos tradicionales de preparación.

Conferencias y expositores: ¿Cómo será la Feria de la Barbacoa 2026?

Además de la oferta culinaria, la Feria de la Barbacoa 2026 contará con el Expo Ovina y de la Carne 2026, la cual reunirá a productores agropecuarios de la región, entre ellos ovinocultores, productores de maíz y de otros productos del campo.

Este foro incluirá ponencias especializadas sobre ovinocultura, sanidad y manejo de la carne, impartidas por catedráticos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto de Salud del Estado de México.

Este evento específicamente, que se realiza en el marco de la Feria de la Barbacoa 2026, tiene lugar en el Mercado Bicentenario de Capulhuac, el 9 de febrero del 2026 a las 10:00 de la mañana.

Música en vivo y artesanías: ¿Qué habrá en la Feria de la Barbacoa 2026?

No solo habrá comida, entre las actividades adicionales que acompañan al evento destaca el Corredor Artesanal, un espacio diseñado para reunir a artesanas y artesanos del municipio, quienes exhibirán y comercializarán productos tradicionales como bordados, alfarería y diversas expresiones de arte popular.

En el ámbito musical, el Teatro del Pueblo del Carnaval ofrecerá un programa artístico y cultural diverso. La presidenta municipal, Sarita Arellano Hernández adelantó en la conferencia de prensa que los artistas confirmados son:

Joseito y su Orquesta Alma Latina; y un grupo de música sierreña: domingo 8 de febrero

Orquesta Internacional La Típica: lunes 9 de febrero.

Próximo a anunciar:

La Feria de la Barbacoa garantizó la calidad de la preparación. (Foto: Cuartoscuro)

La mandataria afirmó que aún falta un artista más que se anunciará próximamente. A esto se suman exposiciones culturales, presentaciones de escuelas formativas, danza, música tradicional y popular.

¿En dónde será la Feria de la Barbacoa 2026?

La Feria de la Barbacoa 2026 se realizará en la Explanada Municipal “Hombres Ilustres”, punto central de reunión para las actividades gastronómicas, culturales y artísticas.

La ubicación del reciento es Hombres Ilustres Manzana 031, Centro, Capulhuac de Mirafuentes, Estado de México.