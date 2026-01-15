Feria del Mezcal y la Cerveza con retas de videojuegos: Fecha, cómo llegar, boletos y lo que debes saber

La Feria del Mezcal y la Cerveza se realiza en la Ciudad de México en el marco del Día del Amor y la Amistad. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

¿Sin planes para el Día del Amor y la Amistad? El 14 de febrero no solo es una fecha para salir en pareja; también puedes aprovechar la ocasión para lanzarte con tus amigos a un evento gastronómico muy esperado: la Feria del Mezcal y la Cerveza.

En el lugar, además de disfrutar de una amplia variedad de cervezas artesanales y hasta curados de pulque, podrás comer antojitos mexicanos y echarte unas retas de videojuegos.

Y si estás muy entrado en la tercera temporada de Jujutsu Kaisen o ya viste de principio a fin Spy x Family, también será un espacio amigable para ti, ya que habrá cosplayers con quienes podrás tomarte fotografías.

¿Cuándo y dónde es la Feria del Mezcal y la Cerveza 2026?

La Feria del Mezcal y la Cerveza 2026 se realiza en el marco del Día del Amor y la Amistad, ya que está programada para llevarse a cabo los días 14 y 15 de febrero en la Ciudad de México.

El punto de encuentro, donde se reunirán los amantes de los videojuegos y las bebidas, será el Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco. Aunque habrá venta de cerveza, mezcal y pulque, el evento mantendrá un ambiente 100 por ciento familiar.

Cuándo: 14 y 15 de febrero de 2026.

14 y 15 de febrero de 2026. Dónde: Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco, en la Ciudad de México.

La Feria se realizará del 14 al 15 de febrero en Tlatelolco. (Foto: Unsplash)

Si estás pensando en asistir, debes considerar que las puertas se abrirán a las 12:00 p.m. y las actividades finalizarán a las 9:00 de la noche en ambos días, por lo que tendrás bastante tiempo para disfrutar del evento.

Música y videojuegos: ¿Qué habrá en la Feria del Mezcal y la Cerveza 2026?

¿Listos para una reta de Mario Kart? La feria ofrecerá una experiencia pensada para todos los gustos, con actividades que combinan entretenimiento, gastronomía y cultura.

Uno de los grandes atractivos será la oferta de bebidas, en donde los asistentes podrán disfrutar de curados de pulque, cerveza artesanal, mezcales y otras opciones elaboradas por productores locales.

Además, habrá una zona gastronómica y un bazar que reunirán una selección de platillos para todos los antojos, así como artículos y productos únicos, perfectos para llevarse un recuerdo o encontrar un regalo especial.

La Feria del Mezcal y la Cerveza tendrá retas de videojuegos, pero para participar, debes hacer un registro. (Foto: Captura de pantalla)

Uno de los pabellones más esperados será la Zona Gamer, que contará con torneos y áreas de juego diseñadas para quienes buscan poner a prueba sus habilidades con los controles y competir en distintos retos.

En la Feria del Mezcal y la Cerveza 2026 también habrá convivencia cosplay, un espacio para conocer a cosplayers, tomarse fotografías y apreciar el trabajo creativo detrás de cada personaje. El ambiente se complementará con música en vivo.

Boletos para la Feria del Mezcal y la Cerveza 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas?

A diferencia de otros eventos como el Festival del Tamal y el Atole 2026, la entrada a este evento gastronómico sí tiene costo. Los boletos para la Feria del Mezcal y la Cerveza 2026 tienen un precio de 30 pesos por persona.

El boleto incluye únicamente el acceso al recinto, ya que los platillos, regalos y bebidas que desees comprar tienen un costo adicional, determinado por los expositores.

Si quieres participar en las retas de videojuegos de la Feria del Mezcal y la Cerveza 2026, deberás registrarte el día del evento, a partir de las 12:30 horas, y pagar la cuota correspondiente. Los costos son los siguientes:

Combo gamer (incluye inscripción al torneo, bebida preparada y botana): 150 pesos

(incluye inscripción al torneo, bebida preparada y botana): 150 pesos Básica (solo da acceso al torneo): 120 pesos

Jugar en la Feria del Mezcal y la Cerveza tiene precios que van de los 120 pesos a los 150 pesos. (Cuartoscuro / Rockstar Games / Activision)

Una vez que estés registrado y hayas pagado, tendrás acceso a las estaciones para calentar motores, así como la posibilidad de retar a otros jugadores que se encuentren en la Zona Gamer.

Los juegos que estarán disponibles en el evento son los siguientes:

Dragon Ball Fighter Z

Marvel vs. Capcom

The King of Fighters XV

Street Fighter

Mario Kart

Super Smash Bros.

¿Cómo llegar a la Feria del Mezcal y la Cerveza 2026?

El Centro de Convenciones Tlatelolco se encuentra en la calle Manuel González número 171, colonia San Simón Tolnahuac, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Para llegar puedes utilizar transporte público.

La estación de Metro más cercana es Tlatelolco, de la Línea 3, que te dejará a cuadra y media del recinto. Otra alternativa es tomar el Metrobús y descender en la estación del mismo nombre.