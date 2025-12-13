‘José Alfredo Jiménez y Agustín Lara se echaban tragos ahí’: Así es Salón Bach, bar con un siglo de historia

El Salón Bach también era frecuentado por artistas como Germán Valdés, conocido como ‘Tin-Tan’. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Wiki Common)

Disparos, acompañados de gritos, se escucharon la noche de un 5 de abril entre la calle de Madero y Simón Bolívar: una riña en el Salón Bach, uno de los bares más antiguos de la Ciudad de México, había cobrado la vida de uno de los trovadores más famosos del momento: Augusto ‘Guty’ Cárdenas.

Un suceso que marcó la historia de Salón Bach, un bar que es considerado uno de los primeros speakeasy — bar secreto o clandestino— que se abrió en el país y que cuenta con una larga tradición en la capital.

El bar, que cuenta con historias menos trágicas, lleva 124 años abierto y en su icónica barra de roble blanco han tomado tragos todo tipo de personalidades que van desde la actriz María Félix hasta el cantante José Alfredo Jiménez.

¿Cuál es la historia del bar Salón Bach?

En 1901 Karl Bach abrió una cantina con su apellido en el número 32 de la calle Madero, dentro de un edificio con Art Decó, explica el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Más tarde el bar cambió su ubicación al sótano del edificio Bach, construido a finales del siglo XIX, en el número 20 de la calle de Simón Bolívar, también en el Centro de la capital.

El lugar es considerado un ‘speakeasy’, debido a que el Salón Bach estaba un tanto oculto: la entrada era por la calle 5 de mayo y se pasaba por un túnel que daba directo al establecimiento.

A pesar de ello, era bien conocido por los cantantes, actores y actrices de la época de oro del cine mexicano, ya que en su sitio web afirman que “José Alfredo Jiménez y Agustín Lara se echaron algunos tragos”.

Además, en una entrevista con el canal de YouTube de Cucho Pérez, Lalo, el gerente del Salón Bach, explicó que el salón privado que tiene el establecimiento fue frecuentado por un presidente de México.

“(El privado) tiene detalles en verde y rojo, escudos. Manuel Ávila Camacho los manda hacer para que aquí tuviera sus reuniones con su gabinete”, indicó Lalo en la conversación.

Además, presuntamente Germán Valdés ‘Tin Tan’ solía asistir al establecimiento en compañía de sus conquistas; mientras que María Félix, actriz de Doña Bárbara, fue quien modificó la receta de las medias de seda que se servían en el bar.

En la conversación, Mike, quien es el barman del lugar, explicó que la receta original del cóctel se preparaba con brandy: “y en algún momento de la época ella decide empezar a tomarlo con ron”, señala.

La receta se adaptó especialmente para ‘La Doña’ y en la actualidad se puede encontrar en el menú ‘Las medias de seda de María Félix’; así como el ‘Negrioni de Tin Tan’.

¿Qué pasó en el Salón Bach? Así fue el asesinato de ‘Guty’ Cárdenas

Aunque las visitas de José Alfredo Jiménez a la cantina son memorables, uno de los hechos que marcó la historia del Salón Bach fue el asesinato de Augusto ‘Guty’ Cárdenas, ya que los hechos ocurrieron dentro de este lugar.

La revista Kilómetro Cero, del Gobierno de la Ciudad de México, explica que un 5 de abril de 1932, ‘Guty’ estaba pasando el tiempo en el Salón Bach. Para ese momento, el trovador yucateco ya gozaba de fama.

Con solo 26 años, el compositor Augusto Cárdenas había viajado a Nueva York, a grabar algunos discos, realizó conciertos en Estados Unidos e incluso fue invitado a cantarle al presidente Herbert Hoover, indica la Sociedad de Autores y Compositores.

No obstante, para 1932 una pelea dentro del Salón Bach entre los hermanos Ángel y José Peláez, este último dueño de la zapatería Electra, con ‘Guty’, desencadenó en un enfrentamiento a balazos.

“Realmente el primero en llegar a una detonación de bala, fue ‘Guty’, dañando a su agresor con dos balazos”, comparte Mike, en la entrevista con Cucho Pérez. El altercado en el Salón Bach cobró la vida del trovador, tras los hechos Ángel fue detenido y se declaró culpable, de acuerdo con la revista Km Cero.

¿Cuánto cuesta ir a Salón Bach?

Luego de una temporada cerrado, Salón Bach volvió a abrir en la Ciudad de México en 2013 y aunque fue sometido a una remodelación, hay algunos detalles que se conservaron tal como el salón privado.

Su fuerte son las bebidas alcohólicas, pero en el establecimiento también se puede ordenar comida como alitas, fish and chips, tacos dorados, gorditas de chicharrón o botanas como cacahuetes, cueritos de cerdo, nachos y guacamole.

Los precios por las preparaciones van de los 50 pesos a los 150 pesos y si te queda un espacio, puedes probar los postres, los cuales tienen un costo de 100 pesos en general.

En cuanto a las bebidas, la carta es amplia. Puedes pedir una cerveza ya sea comercial o artesanal por precios desde 60 pesos; copas de vino que cuestan entre 120 y 160 pesos, o los cócteles ya sea los clásicos o de autor.

Estos van desde el Aperol Spritz, Bloody Mary, Cosmopolitan, Manhattan, Long Island Tea hasta los más tradicionales como las mezcalitas, mojitos hasta carajillos, los cuales no superan los 200 pesos.

Pero si quieres imitar a José Alfredo Jiménez y Agustín Lara, también puedes ordenar tragos de tequila, ron, whisky o mezcal. En estos casos los precios alcanzan los 250 pesos. De acuerdo con Google Maps, el cheque promedio por persona es de entre 200 y 400 pesos.

¿En dónde está el bar Salón Bach?

El Salón Bach se encuentra en Calle de Bolívar 20, Centro Histórico de la Ciuda de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México.