Asaltan a comensales del Baltra Bar, incluido en The World’s 50 Best Bars 2025: Esto sabemos

Baltra Bar sufrió un asalto la madrugada del 3 de septiembre. Por este hecho agarraron a un presunto responsable.

El Baltra Bar, ubicado en el corazón de la colonia Hipódromo Condesa, brilla por estar en la selecta lista de The World’s 50 Best Bars 2025 con el sitio 83, pero también porque hace unas horas sufrió un asalto.

Por este hecho, un hombre de 30 años fue detenido en posesión de lo que aparentemente es marihuana, por lo que ya está a disposición de las autoridades.

Hasta el momento, el Baltra Bar no se pronunció por el asalto a sus comensales el pasado 3 de septiembre, pero la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió un comunicado.

¿Qué pasó en el Baltra Bar de la Condesa?

De acuerdo con información de la SSC, comensales del Baltra Bar, considerado uno de los mejores bares del mundo, sufrieron un asalto a mano armada por unos sujetos que huyó a bordo de una motocicleta.

Aunque no se da el nombre del sitio, se le reporta como "un establecimiento de venta de comida localizado en las calles Iztaccíhuatl y Ámsterdam, de la colonia Hipódromo Condesa“, dirección del Baltra Bar.

El Baltra, CDMX sufrió un asalto. (Foto: LGM Studio. Fotografía de Arquitectura) (Luis Gallardo)

El periodista Héctor de Mauleón reveló que esto ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del 3 de septiembre. Detalla que varios hombres hicieron disparos para amedrentar a las víctimas y despojarlas de sus pertenencias.

No se especifica el monto del robo a comensales del restaurante-bar, pero sí que gracias a las cámaras del establecimiento y del C2, se obtuvieron algunas características para la localización del responsable.

Después de analizar la posible ruta que tomó el responsable, detectaron actividad importante en la colonia Doctores, donde detuvieron a un sujeto que fumaba un cigarro, presuntamente de marihuana.

“Ante la posible comisión de un delito, se acercaron al conductor y le solicitaron una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial, tras la cual le hallaron 11 bolsitas con una hierba verde y seca similar a la marihuana”, se lee en el comunicado de la SSC.

Robos al Baltra Bar

Esta no es la primera vez que ocurre un siniestro de Baltra Bar. En 2018, empleados del establecimiento y un par de comensales que se encontraban al interior fueron amagados por sujetos armados.

A los presentes les quitaron sus celulares y dinero en efectivo, mientras de la caja registradora retiraron alrededor de 3 mil 500 pesos, y después se fueron caminando.

Aunque las víctimas pidieron ayuda de elementos policiacos, cuando estos llegaron no encontraron rastro de los delincuentes, que de acuerdo con las versiones en ese momento, caminaron sobre la calle Iztaccíhuatl hasta perderse.

Así es el Baltra Bar, uno de los ‘mexas’ dentro de los mejores bares del mundo

En la Colonia Condesa, Baltra Bar se consolidó como un referente en la escena de la coctelería de la Ciudad de México. El espacio recibió reconocimientos internacionales, entre ellos el lugar 83 en The World’s 50 Best Bars en 2025, gracias a su propuesta que combina técnicas de mixología contemporánea con ingredientes poco convencionales.

El menú actual, llamado Catálogo de Sabores, cambia de manera periódica y explora combinaciones con productos como granada, fresa o tomate.

Esta propuesta busca resaltar no solo el sabor, también aspectos como el aroma y la textura, lo que coloca al bar entre los sitios más comentados por quienes buscan nuevas experiencias en coctelería en CDMX.

El ambiente y lo que hace especial a Baltra Bar

Baltra Bar en Condesa mantiene un entorno íntimo e inspirado en los viajes de Charles Darwin, con una decoración que refuerza esta temática. Sus cócteles, entre ellos Jet Lag y Contacto Visual, son mencionados en reseñas de clientes que también destacan la atención y el ambiente relajado.

Estos elementos han contribuido a que el lugar figure entre los bares mejor valorados de México.