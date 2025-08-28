‘Era comida espléndida’: ¿Qué desayunaron ‘El Mayo’ y María Scherer el día que se reunieron?

Uno de los platillos que desayunó María Scherer en su reunión con 'El Mayo' Zambada fue machaca con huevo. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

María Scherer y ‘El Mayo’ Zambada se reunieron en dos ocasiones, una donde la periodista firmó un libro escrito por su papá que tenía el capo y la segunda para desayunar, apenas un par de semanas antes de que detuvieran al narcotraficante mexicano.

‘Era comida espléndida’, contó la hija de Julio Scherer respecto al menú que ofreció el exlíder del Cártel de Sinaloa.

Días después del desayuno con ‘El Mayo’ Zambada, él apareció en El Paso, Texas, donde autoridades de Estados Unidos lo arrestaron junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán.

María Scherer tuvo un desayuno con 'El Mayo' Zambada. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cómo fue el desayuno de ‘El Mayo’ Zambada con María Scherer?

María Scherer abordó una camioneta luego de su llegada a Culiacán, aunque describió el lugar como un sitio “entre veredas con un paisaje árido y seco” y a su llegada lo recibió un hombre “delgado” que camina con dificultades por una lesión en la pierna, describió la comunicadora en una publicación en Proceso.

Respecto al lugar donde se reunió con ‘El Mayo’ Zambada, ella lo señaló como un sitio “sencillo”, pero no contó los pormenores de la casa del narcotraficante mexicano.

“No era una mansión, ni una casa lujosa, era algo más permanente, no improvisado, yo no la vi bien, solo donde me invitó a pasar”.

El desayuno que María Scherer describe en su texto lo hizo de manera breve de la siguiente forma: "Hay café, jugos, fruta, machaca, requesón, frijoles, salsas, tortillas hechas a mano", además de unos tamales y para acompañar un mezcal originario de Durango, pero en una entrevista con López-Dóriga en enero de 2025, ella ahondó más en el tema.

“Comimos machaca con huevo, yo soy una catadora experta de ese platillo porque me encanta, te aseguro que era fuera de lo común, era carne de primera, de vacas que pastan en el monte, todo orgánico, pero no vi si tenía ahí los animales, lo mismo con el caldo de pollo, tortillas hechas a mano, todo era de calidad”.

Una vez finalizada la comida, los dos caminaron para que el narcotraficante mexicano detenido en EU le mostrara un cuadro, donde aparecía Julio Scherer junto al ‘Mayo’.

Finalmente, María Scherer explicó que la reunión sucedió porque el capo así lo deseaba, de otra forma, por ejemplo, si ella solicitaba una entrevista con él, no hubiera ocurrido.

“Me reuní con él porque quiso, si yo lo hubiera intentado, lo más seguro es que todo terminara en el fracaso (...) Me pidió firmar un libro de mi papá, pasó el tiempo y por sus escondites no pudo encontrarse ya con Julio Scherer, creo que se quedó con algo”.

Ismael 'Mayo' Zambada fue arrestado dos semanas después de su desayuno con María Scherer. (Foto: Cortesía / Cuartoscuro.com). (Fotografía Cortesía)

¿Cómo fue el desayuno de Julio Scherer con ‘El Mayo’ Zambada?

La reunión con María Scherer no representó la primera vez que ‘El Mayo’ Zambada daba una entrevista con una periodista.

La primera vez fue con Julio Scherer, a quien invitó a desayunar en un lugar en la sierra, del que el comunicador nunca reveló su paradero.

Dentro de la comida elegida por el narcotraficante mexicano estaban ‘quesos que se derretían en el paladar’ y café azucarado. Esto fue lo que desayunaron: