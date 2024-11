¿Cuál es el efecto del agua de guayaba con jengibre en el cuerpo?

Entre todas las aguas frescas que existen en México, tal como la de tamarindo, jamaica, limón con chía y horchata, se pueden encontrar otras que son menos conocidas, pero que cuentan con una gran cantidad de antioxidantes, vitaminas y minerales beneficiosos para la salud.

Las guayabas tienen la capacidad de reducir la presión arterial, lo que puede resultar beneficioso para la salud del corazón. (Foto: Pixabay)

Una de las opciones de bebidas nutritivas que te recomendamos probar es el agua de guayaba con jengibre, ya que ambos ingredientes tienen una gran cantidad de nutrientes, lo que te permitirá promover una vida saludable y darle un descanso a los jugos de fruta natural o tomar algo distinto al agua simple que bebes diario.

¿Para qué sirve el agua de guayaba con jengibre?

Los presuntos beneficios del agua de guayaba con jengibre son demasiados, ya que se cree que este zumo impacta de manera positiva en la salud en general e incluso se suele recomendar como un jugo antigripal y un remedio casero para bajar de peso, pero, ¿qué de todo es real?

A continuación te presentamos cuál es el efecto del agua de jengibre con guayaba en el cuerpo, de acuerdo con todo lo que se ha investigado sobre ambos ingredientes al momento.

El jugo de guayaba con jengibre es bueno para la digestión

Por cada 100 gramos de guayaba cruda que comes obtienes 5.4 gramos de fibra, lo que significa que esta fruta tropical es una buena fuente de este componente, de acuerdo con Medical News Today, lo que puede ser beneficioso para la salud del sistema digestivo.

Mayo Clinic explica que la fibra aumenta el peso y tamaño de las heces, además, las hace más blandas, lo que resulta beneficioso debido a que serán más sencillas de evacuar y evita problemas como el estreñimiento; además Healthline indica que este ayuda a tener movimientos intestinales saludables.

Al jugo de guayaba puedes agregar otros ingredientes tal como el zumo de limones e incluso canela para darle un sabor diferente. (Foto: Andrea Noemi López Trejo / IA)

El agua de jengibre también es de ayuda, debido a que Medical News Today explica que una investigación encontró que las enzimas del jengibre pueden ayudar a descomponer los gases que se forman durante la digestión e incluso es de utilidad para expulsarlos.

Este estudio también encontró que el jengibre ayuda a la digestión al aumentar el movimiento del tracto digestivo, lo que sugiere que puede aliviar o prevenir el estreñimiento.

¿Qué beneficios trae el agua de guayaba con jengibre? Promueve la salud del corazón

La Office of Disease Prevention and Health Promotion explica que para mantener un corazón saludable se debe llevar una dieta saludable, realizar actividad física, dejar de fumar, beber con moderación las bebidas alcohólicas y controlar factores como el colesterol y la presión arterial.

Es en estos dos últimos puntos que el jugo de guayabas puede ser de utilidad, debido a que un estudio publicado en la revista Elsevier encontró que las personas que comieron una de estas frutas antes de cada comida tuvieron una disminución general de la presión arterial y en el colesterol.

Healthline agrega que las guayabas son una fuente rica de potasio y fibra soluble, dos elementos que se suelen relacionar con una buena salud del corazón.

El jugo de guayaba con jengibre puede ayudar a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol en sangre, lo que resulta beneficioso para la salud del corazón. (Foto: Pexels)

El extracto de jengibre también cuenta con beneficios en la salud del corazón, debido a que Medical News Today explica que el consumo diario de esta raíz aromática puede proteger contra enfermedades coronarias, cerebrovasculares e hipertensión arterial.

A pesar de ello, este portal especializado en salud indica que son necesarias más investigaciones para determinar si el jengibre es de ayuda para las personas con enfermedades cardiovasculares.

¿Qué pasa en el cuerpo al combinar el jengibre con guayaba? Puede fortalecer el sistema inmune

El agua de guayaba con jengibre se suele recomendar como una bebida antigripal, debido a que se cree que la combinación de ambos ingredientes puede fortalecer el sistema inmune, tal como ocurre con el té de limón con miel, y este efecto es posiblemente cierto.

Healthline explica que las guayabas son una buena fuente de vitamina C, la cual desempeña un papel importante en el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable, pues el portal explica que incluso se ha demostrado que este componente puede ayudar a reducir la duración del resfriado común.

Dado que las guayabas son ricas en vitamina C, éstas pueden ayudar a fortalecer el sistema inmune. (Foto: Especial El Financiero)

Un estudio publicado en la revista científica Elsevier, en el que se investigaron los efectos del jengibre en el cuerpo, encontró que su consumo diario puede apoyar al sistema inmunológico, lo que puede ayudar al organismo a protegerse de enfermedades.

Además, Medical News Today explica que entre los efectos de consumir jengibre fresco se encuentra que este puede ayudar a proteger el sistema respiratorio, aunque agrega que se requieren más investigaciones sobre este tema.

¿El agua de guayabas frescas con jengibre puede reducir los cólicos menstruales?

Además del té de manzanilla o la infusión de cúrcuma para reducir los cólicos menstruales, hay quienes optan por beber jengibre con guayaba, debido a que se ha encontrado que ambos ingredientes posiblemente pueden ayudar a disminuir los malestares y el dolor, según con Healthline.

Este portal especializado en salud explica que un estudio publicado en la revista científica Elsevier encontró que tomar extracto de hoja de guayaba diariamente ayudo a que las mujeres experimentaran menos dolor, por lo que se cree que podría ser más potente que algunos analgésicos.

Algunos estudios han encontrado que las guayabas y el jengibre son elementos beneficiosos para combatir los cólicos menstruales. (Foto: Unsplash)

Mientras que otras investigaciones presentadas por el portal especializado en salud explican que el extracto de jengibre es posiblemente tan eficaz como el paracetamol, la cafeína y el ibuprofeno para aliviar el dolor menstrual, aunque en ambos casos se requieren más investigaciones.

¿El agua de guayaba con jengibre puede ayudar en la pérdida de peso?

Entre los remedios caseros para perder peso se encuentra el agua de guayaba con jengibre, debido a que un estudio publicado en la revista Food Science and Nutrition halló que la raíz aromática redujo significativamente el peso corporal, así como la relación cintura-cadera en personas con sobrepeso.

Healthline agrega que las guayabas son ricas en fibra y bajas en calorías, lo que las hace un buen alimento para las personas que están buscando perder peso; sin embargo, debes tener en cuenta que al hacerlas en jugo perderás una buena cantidad de fibra.

Aunque se han encontrado algunos beneficios de beber el jugo de guayaba con jengibre en la pérdida de peso, lo mejor siempre será llevar una dieta saludable. (Foto: Unsplash)

Ten en mente que no existe ningún alimento que te haga perder peso por sí mismo, lo mejor siempre será llevar una dieta saludable y realizar actividad física de manera constante para poder alcanzar tus metas.

¿Cómo se prepara el agua de guayaba con jengibre?

Si no sabes cómo hacer agua de guayaba con jengibre, no te preocupes, ya que a continuación te contamos el paso a paso para realizar esta bebida.

Lo primero que debes hacer es pelar y rallar un trozo de jengibre.

Lava y pica en trozos dos guayabas.

Agrega ambos ingredientes a la licuadora, en este paso puedes agrega el zumo de un limón si lo deseas, y añade una taza de agua.

Muele muy bien, cuela y sirve el jugo de guayaba con jengibre en un vaso.

¿Es seguro tomar el jugo de guayaba con jengibre?

Hasta ahora no se ha encontrado ningún efecto adverso notable de comer guayaba, de acuerdo con Medical News Today; sin embargo, no es recomendable abusar del consumo de este jugo, ya que la mejor bebida siempre será el agua simple o natura.

Ten en cuenta el que el jengibre cuenta con efectos adversos si se come en grandes cantidades, tal como malestar abdominal, acidez de estómago, diarrea e irritación de boca y garganta, explica el National Center for Complementary and Integrative Health.

Aunque las guayabas no cuentan con efectos secundarios graves, el jengibre tiene algunas consecuencias negativas si se bebe en exceso. (Foto: Especial El Financiero)

Si estás tomando medicamentos o estás embarazada, lo mejor siempre será consultar un doctor antes de realizar cualquier cambio en tu dieta con el objetivo de determinar si los ingredientes son seguros para ti.