¿Cuál es el efecto del agua mineral en el estómago?

Ante las olas de calor que no han dado tregua en México, las bebidas refrescantes como el agua mineral con limón o el agua de jamaica son algunos de los ‘antídotos’ más buscados para calmar la sed. Pero el agua mineral también es famosa por los beneficios atribuidos para mejorar la salud.

En el abanico de remedios caseros de las abuelitas no falta el agua mineral para aliviar problemas estomacales o reponer sales perdidas en una enfermedad, ¿pero qué hay de cierto sobre esos efectos calmantes en el malestar?

¿Qué contiene el agua mineral?

Hay una amplia variedad de marcas y presentaciones de agua mineral en el mercado, son utilizadas como mezclador de bebidas alcohólicas y también, por su poder refrescante, como alternativa a las bebidas azucaradas o refrescos, que cada vez son más rechazadas por el impacto negativo en el organismo.

Esta agua burbujeante resulta de añadir dióxido de carbono bajo presión y al combinarse con la saliva produce ácido carbónico, en ocasiones agregan otros minerales como sodio o magnesio. A diferencia del agua natural, esta bebida provoca otras sensaciones agradables al paladar y se presume más inofensiva que los jugos.

El agua mineral es una buena alternativa para calmar la sed en días calurosos. (Foto: Especial)

¿Para qué sirve el agua mineral?

El agua mineral es una bebida popular por aportar un sabor distinto, ligeramente salado en compañía de los alimentos, y otras personas recurren a ella como remedio para aliviar malestares estomacales. De acuerdo con Cleveland Clinic, aunque los beneficios para la hidratación del organismo son similares, el agua mineral no debe sustituir por completo el consumo de agua natural para cumplir con el requerimiento diario.

Es esencial revisar que no contenga azúcares añadidos porque ese componente podría sumar a los factores que ocasionan problemas de obesidad y enfermedades cardiacas.

¿Es buena para el estómago?

De acuerdo con la nutrióloga Lauren Sullivan, consultada por la misma fuente, beber agua mineral es útil para mantener la saciedad por más tiempo debido al gas que contiene.

Pese a que hasta el momento existen escasas investigaciones sobre el agua mineral y sus efectos en la salud, un estudio publicado por los Institutos de Salud de los Estados Unidos apuntó un impacto positivo en personas con estreñimiento o dispepsia funcional, esta última refiere a los malestares digestivos no relacionados con enfermedades o infecciones detectadas.

La investigación comparó entre un grupo de personas con estos malestares que bebieron agua corriente y los que tomaron agua mineral, los segundos presentaron mejoras en problemas de indigestión.

¿Tiene efectos negativos para el estómago?

Así como el agua mineral puede ser buena para aliviar ciertos malestares estomacales, podría no caer bien en otros organismos y generar efectos adversos como: inflamación, gases o eructos constantes debido al gas que contiene. Es recomendable que las personas que padecen reflujo gastroesofágico la pongan a prueba primero.

En general, si te preguntas si beber agua mineral a diario es malo, los especialistas dicen que no lo es. Lo importante es identificar si es compatible contigo para elegir la alternativa más saludable, como sugiere Lauren Sullivan en Cleveland Clinic.

¿Cuánta agua mineral es mejor tomar al día?

De momento no existe una dosis recomendada de agua mineral al día, hacen falta estudios para conocer sus efectos, pero no es considerada una bebida negativa para el organismo. La recomendación es elegir la versión más natural, sin azúcares añadidos, con bajo contenido de sodio y no sustituir por completo la ingesta de agua natural.