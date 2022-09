Darren McGrady, exchef de la reina Isabel II, dedica mensaje: ‘Hoy Diana habría sido la reina’

La reina Isabel II, quien falleció este 8 de septiembre a la edad de 96 años, era muy meticulosa en su alimentación, tomaba el té diariamente y tenía prohibidos dos ingredientes en la cocina real: el ajo y las ostras; sus chefs tenían instrucciones especiales, uno de sus antiguos cocineros era Darren McGrady, quien se despidió de la monarca con un mensaje en Twitter.

Al comenzar el día, cuando se informó que la reina estaba en el Castillo de Balmoral bajo vigilancia médica, el chef expresó que le daba gusto que estuviera en ese sitio: “Este es su lugar feliz, su lugar. Ella sonríe más ampliamente a Balmoral. Con muchos recuerdos felices. Su joya en las tierras altas. Balmoral está donde ella hubiera querido estar... para lo inevitable”.

Sin embargo, horas más tarde, cuando se dio a conocer su fallecimiento, Darren McGrady escribió un mensaje de pésame en Twitter:

“Descanse en paz Su Majestad. Gracias por tu servicio. Y gracias por dejarme cocinar para usted durante once años. Recuerdos que guardaré para siempre”, luego agregó: “Lo sé, lo sé, está mal decir o incluso pensar esto, pero no puedo quitármelo de la cabeza. Si las cosas hubieran ido según lo planeado, la princesa Diana habría sido la reina Diana hoy.”.

Darren McGrady se despidió de la reina Isabel y recordó a la princesa Diana de Gales. (Foto: Twitter / @DarrenMcGrady).

¿Quién es Darren McGrady, chef de la reina Isabel?

McGrady fue chef personal de varios personajes de la familia real, además de la reina Isabel II, cocinó para Diana, la princesa de Gales, así como los príncipes William y Harry durante 15 años.

Su historia ahí comenzó en 1982, cuando se mudó a la Cocina Real del Palacio de Buckingham, donde cocinó diariamente para la reina y el duque de Edimburgo y banquetes para Jefes de Estado extranjeros.

Ha dado entrevistas para diversos medios internacionales, donde reveló detalles de su estancia en aquellas cocinas, como los platillos preferidos de la reina y sus hábitos para tomar el té.

Asimismo, ha cocinado para cinco presidentes de Estados Unidos y actualmente se dedica a varias actividades: es chef, autor, consultor culinario, planificador de eventos y orador público, vive en Dallas, Texas.

En su canal de YouTube ha relatado muchas de las recetas en las residencias de la realeza, incluso lanzó un libro titulado Eating Royally; Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen, cuyas regalías donó a la Fundación de SIDA Pediátrico Elizabeth Glaser.

Mucho se especuló sobre su salida del Palacio de Buckingham, sonaron rumores sobre que había sido despedido por hablar de más sobre la realeza; sin embargo, en su canal de YouTube él afirma:

“Yo no fui despedido por la familia real, me movieron al Palacio de Kensington cuando la Princesa Diana y Príncipe Charles se separaron y a veces iba a ayudar a los banquetes, mientras trabajaba para la princesa. Eso no es verdad. Trabajé 11 años en Palacio de Buckingham y 4 más para la Princesa Diana y nunca hablaría mal de ellos, así que no es verdad”.

El personaje del chef aparece en la cinta Spencer y en su Instagram McGrady comentó la escena:

“La parte de la película Spencer que realmente me puso la piel de gallina. Cuando la princesa Diana (Kristen Stewart) se encuentra con su chef Darren McGrady (Sean Harris) cerré los ojos y realmente parecía que la princesa me estaba hablando de nuevo. Sea cual sea tu opinión sobre la película... ¡Kristen Stewart clavó su voz!”.