Reina Isabel II: La escena en ‘The Crown‘ donde se convirtió en monarca

La reina Isabel II falleció en el castillo de Balmoral en Escocia después de siete décadas siendo la monarca de Reino Unido.

Se trató de una de las soberanas más longevas que ha tenido Inglaterra y por ello es que su historia ha sido contada una y otra vez. La plataforma de Netflix lanzó al aire en 2016 una serie que relata los primeros pasos de la reina: The Crown.

Una de las escenas más impresionantes que tiene la primera entrega de la serie es la recreación de la coronación de Elizabeth II el 2 de junio de 1952.

La escena muestra a Claire Foy en los zapatos de Isabel II siendo coronada dentro de la Abadía de Westminster por el Arzobispo de Canterbury. En aquel entonces ninguna ceremonia real había sido televisada y fue este el momento en el que el pueblo de Inglaterra tuvo la oportunidad de poder desde sus hogares los inicios de su reina fallecida.

‘The Crown‘ retrató el momento en el que se coronó a la reina Isabel II en 1952. (Foto: Instagram / @thecrownnetflix)

La serie The Crown muestra a detalle cómo fue el proceso que vivió Isabel II mientras era coronada. El proceso contaba con una ceremonia religiosa que fue atendida por alrededor de 8 mil personas y concluyó con la reina presentando juramento a la corona.

La reina Isabel II prometió mantener la justicia y las leyes de sus tierras, al igual que salvaguardar las tradiciones y fe Anglicana. Para finalizar el juramento, la monarca aseguró que “con la ayuda de Dios, mantendré mis promesas y las cumpliré”.

La escena en The Crown respeta a la pie de la letra como fue el proceso de coronación. Sin embargo hubo un momento que, en realidad, no se sabe con exactitud cómo fue: los santos óleos. Es aquel momento en el que él arzobispo pone un poco del líquido sagrado sobre la monarca para darle su bendición, no se permitió que el momento fuera televisado por ser un proceso íntimo entre la reina y Dios.

La ceremonia, tanto en realidad como en la serie, terminó con la reina Isabel II portando su corona, las pieles reales y sosteniendo un cetro y orbe mientras la audiencia alzaba la voz para decir: “Dios salve a la reina”.

La primera temporada de la serie ‘The Crown‘ muestra el momento en el que fue coronada Isabel II. (Foto: Netflix)

¿Dónde ver The Crown?

Por el momento la serie cuenta con cuatro temporadas y se sabe que habrán dos entregas más.

Cada temporada cuenta distintas etapas de la vida de Isabel II y su relación con el trono británico. La serie ha estado al aire desde 2016 y conforme pasa el tiempo en la historia se cambia de elenco.

En la nueva producción de la serie, será la actriz británica Imelda Staunton, conocida por su papel antagónico en la saga de Harry Potter, quien tomé el papel de la reina para relatar su vida durante la década de los años ochenta y noventa.