El ‘no’ del hermano de Diana y otras polémicas de la 5ta. temporada de ‘The Crown’

Aunque se ha convertido en una de las series más esperadas por los seguidores, The Crown se ha visto constantemente envuelta con polémicas al retratar la vida de la familia real británica y su quinta temporada, que se estrena en noviembre de 2022, no es la excepción.

La producción de Netflix quería tener parte de sus filmaciones para esta nueva entrega en la mansión familiar Althorp, lugar donde creció la princesa Diana de Gales. Sin embargo, el hermano de la fallecida Lady Di, Charles Spencer, se negó a tal petición.

Así lo hizo saber durante una entrevista otorgada a la cadena BBC. “Ellos lo solicitaron. Querían grabar aquí. Pero yo no hago este tipo de cosas. Sinceramente no veo The Crown, por lo que dije gracias, pero no”, dijo sobre la construcción que abarca un terreno de más de cien kilómetros en el condado Northamptonshire, al norte de Inglaterra.

Este no es el primer problema detrás de la quinta temporada de la serie que ahora contará con la interpretación de la actriz Imelda Staunton como la Reina Isabel II, después de que recayera en manos de Claire Foy y Olivia Colman. En fechas recientes, se especuló que la producción estaría teniendo dificultades para encontrar al actor que le diera vida en su versión adulta al príncipe Andrés, relacionado con las redes de abuso de Jeffrey Epstein.

La plataforma negó que el hecho de anunciar un casting para el papel en la web Spotlight se deba a la falta de candidatos. Pese a que es algo común, causa sospechas al tratarse de una de las series más caras en la historia de la plataforma de streaming. “No hay absolutamente ningún problema en el casting de ningún papel para la quinta temporada de The Crown y anunciarse en Spotlight es una práctica completamente normal para cualquier producción”, expresó un representante a TheWrap.

Asimismo, tuvieron que sortear la decisión de Jemina Khan, amiga cercana a la princesa Diana, de dejar de participar en la redacción del guión al que accedió en 2019 debido a que consideró que no representaba el respeto y compasión que esperaba para la exesposa de Carlos. Su descontento hizo que pidiera que sus contribuciones al trabajo de Peter Morgan fueran retiradas.

Tras el estreno de la cuarta temporada Oliver Dowden, Ministro de Cultura británico, solicitó vía escrita a Netflix una exención de responsabilidad que deje en claro que la serie se trata de una obra de ficción porque, desde su punto de vista, la historia podría confundir a las nuevas generaciones. Como respuesta de la compañía recibió un rechazo bajo el argumento que los suscriptores saben que está basada en hechos reales.