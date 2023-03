¿Cuántos millones de pesos cuesta la cadena de diamantes que Rihanna lució en los Oscar 2023?

“Shine bright like a diamon”, Rihanna se presentó en los premios Oscar 2023 con un atuendo lleno de brillantes para interpretar uno de los sencillos de la película de Black Panther: Wakanda Forever.

La noche del pasado 12 de marzo, el Dolby Theatre fue sede de la nonagésima edición de los premios Oscar. El galardón más importante de Hollywood reconoció a Pinocho de Guillermo del Toro como la ‘Mejor Película Animada’ del año pasado.

Asimismo, uno de los galardones más esperados del evento se lo llevó Everything Everywhere All at Once, una película protagonizada por Michelle Yeoh y producida por la productora A24.

A lo largo del evento, los expositores de las canciones nominadas al premio Oscar se presentaron con un breve espectáculo. Entre ellos estaba Rihanna que, después de regresar a los escenarios con el medio tiempo del Super Bowl LVII, cantó ‘Lift me up’ de Black Panther: Wakanda Forever.

Además de que la cantante se presentó por primera vez en un escenario de los Oscar, uno de los aspectos que llamó la atención de los espectadores fueron las costosas joyas que utilizó.

¿Qué joyas utilizó Rihanna en su presentación de los Oscar 2023?

La intérprete de ‘Umbrella’ utilizó dos atuendos durante los premios Oscar, durante la alfombra roja se presentó con un vestido negro de la marca Alaïa diseñado por Pieter Mulier.

También portó unos aretes en tonos marrón en forma de pera de Moussaieff que están elaborados en su totalidad con diamantes.

Rihanna fue parte de la alfombra roja de los premios Oscar 2023. (Foto: EFE / Allison Dinner) (EFE)

Sin embargo, Rihanna cantó en los premios Oscar 2023 utilizando otro atuendo de tonalidades similares. Solamente que destacaba que su vientre estaba cubierto de diferentes joyas que resaltaban su figura mientras le recordaba a los asistentes del evento el tema principal de Black Panther: Wakanda Forever.

Rihanna regresó a los escenarios tras su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LVII. (Foto: EFE) (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

El vestido que utilizó Rihanna en el escenario es de la marca de lujo Maison Margiela. No obstante, la pieza que lució la cantante fue un diseño personalizado por el diseñador John Galliano.

El ‘outfit’ se caracterizó por los collares y pendientes de diamantes que utilizó la artista provenientes de la marca de lujo De Beers que también formaron parte de otros atuendos como el de Halle Bailey y Arianna Debose.

La marca De Beers, originaria de Reino Unido, se especializan en piezas de lujo hechas principalmente de diamantes. Su sitio web despliega opciones de productos para todo tipo de ocasiones como compromisos y bodas.

El sitio presenta un rango de precios para sus productos que pueden alcanzar hasta las 194 mil libras esterlinas (alrededor de cuatro millones de pesos mexicanos).