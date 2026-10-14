¿Quién es el ‘Güero Gym’, líder del crimen en Morelos que causó bloqueos en Totolapan?

¿Por qué liberaron a ‘El Güero Gym’? La Fiscalía de Morelos explica lo ocurrido. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

José David ‘N’, alias ‘El Güero Gym’, se suma a la lista de presuntos criminales que, después de ser detenidos, fueron liberados por las autoridades; ahora se codea con grandes capos, como Ovidio Guzmán, ‘El Ratón’, hijo de ‘El Chapo’, en el famoso ‘Culiacanazo’.

‘El Güero Gym’ burló a la justicia porque la Fiscalía del Estado de Morelos no estaba preparada para su detención el 12 de octubre ni para la respuesta de los integrantes de Pueblos Unidos y la base social que logró retener a tres elementos de la dependencia.

El gobierno de Morelos determinó negociar para lograr la liberación de los agentes a cambio de ‘El Güero Gym’, y Fernando Blumenkron Escobar, fiscal de Morelos, aseguró que fue con “estricto apego a derecho” porque no contaban con una orden de aprehensión vigente en su contra.

‘El Güero Gym’, al frente de Pueblos Unidos en Morelos

Aunque las autoridades nieguen que exista algún mandato judicial contra José David ‘N’, el historial de hechos delictivos en los que estaría involucrado es amplio.

La Fiscalía del Estado de Morelos lo identifica como uno de los principales generadores de violencia con influencia regional a través del grupo delictivo Pueblos Unidos.

Supuestamente, los integrantes de esta organización se dedican a la extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y control de rutas para el tráfico de drogas.

Versiones judiciales sugieren que los nexos de Pueblos Unidos, en particular en la región de los Altos de Morelos, se extienden a los gobiernos municipales. Presuntamente, el grupo criminal habría financiado campañas y pactado acuerdos de protección.

Como parte de las redes de complicidad, exfuncionarios de Atlatlahucan, Yecapixtla y Cuautla fueron detenidos durante los operativos Enjambre.

Autoridades aseguran que no habrá impunidad

Tras la retención de los tres agentes de la Agencia de Investigación Criminal, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar afirmó que inició una carpeta de investigación contra los presuntos responsables.

Además, desde el gobierno federal, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que no habrá impunidad y que la liberación de ‘El Güero Gym’ no implica que las autoridades dejen de investigarlo.

Sugirió que se podría llevar a cabo un nuevo operativo donde se contemple la participación de integrantes de Pueblos Unidos, quienes realizan bloqueos carreteros y quema de vehículos, incluso con la intención de evitar un conflicto con las bases sociales.

Mientras tanto, ‘El Güero Gym’ pudo cambiar su ubicación y lugar de operaciones tras el incidente del lunes 12 de octubre.