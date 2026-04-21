Otro susto en Teotihuacán: Globo aerostático se queda sin gas y aterriza de emergencia

En el globo que aterrizó en Teotihuacán viajaban pasajeros y el piloto, quienes no presentaron lesiones tras la maniobra de descenso. [Fotografía. Quadratín]

No habían transcurrido ni 24 horas de la balacera registrada en la zona arqueológica de Teotihuacán cuando autoridades federales reportaron que un globo aerostático realizó un aterrizaje forzoso a escasos metros de la Pirámide del Sol.

De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el aterrizaje se reportó a las 09:15 horas en inmediaciones de la zona arqueológica, a un costado de la Calzada de los Muertos. La aeronave pertenece a la empresa Balloons Paradise.

En el globo viajaban pasajeros y el piloto, quienes no presentaron lesiones tras la maniobra de descenso, que se realizó en una zona plana del complejo arqueológico.

¿Qué medidas se tomaron tras el aterrizaje forzoso del globo aerostático en Teotihuacán?

Tras el aterrizaje, personal de la comandancia del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles acudió al lugar para recabar información sobre lo ocurrido.

La AFAC informó que inició una investigación administrativa para determinar las causas del incidente y establecer posibles sanciones a la empresa operadora de vuelos en globo aerostático en Teotihuacán.

Las autoridades mantuvieron el resguardo del área mientras continuaban las investigaciones relacionadas con los hechos violentos registrados en la zona arqueológica, donde un sujeto armado disparó contra turistas en inmediaciones de la Pirámide de la Luna, lo que provocó la muerte de una turista canadiense y dejó a otras 13 personas extranjeras lesionadas.

El organismo aeronáutico señaló que revisará el cumplimiento de los protocolos de operación de vuelos turísticos en la zona arqueológica.

¿Qué otros incidentes con globos aerostáticos han ocurrido recientemente en la zona arqueológica de Teotihuacán?

Los vuelos en globo aerostático en Teotihuacán registran antecedentes de incidentes en años recientes que han provocado la muerte de turistas y lesiones a otras personas.

El caso más recordado ocurrió en abril de 2023, cuando un globo aerostático se incendió durante un vuelo turístico en Teotihuacán, lo que dejó dos personas fallecidas y una menor lesionada, en uno de los hechos más graves documentados en la zona.

En mayo de 2025, un globo aerostático se desplomó en inmediaciones de Teotihuacán y dejó al menos 12 personas lesionadas, quienes fueron atendidas por servicios de emergencia.

El caso más reciente ocurrió en marzo de 2026, cuando otro incidente similar dejó dos turistas extranjeros heridos tras un aterrizaje de emergencia en la zona arqueológica de Teotihuacán. Estos hechos llevaron a las autoridades a reforzar inspecciones a empresas operadoras.