Sacan más acusaciones contra alcalde de Tequila detenido: Diego Rivera secuestró a candidatos de Morena

La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado a conocer más detalles sobre las actividades ilícitas del alcalde del municipio de Tequila, Diego Rivera Navarro, entre las que se encuentra el secuestro de dos candidatos de Morena para obligarlos a renunciar.

El viernes, un juez dictó prisión preventiva por el delito de secuestro contra el alcalde y contra el director municipal de Catastro y Predial, Juan Gabriel ‘N’.

Diego Rivera Navarro fue detenido durante la madrugada del pasado jueves en el marco de la llamada Operación Enjambre, un despliegue coordinado por fuerzas federales que también derivó en la captura de tres funcionarios municipales, según informó el gabinete de seguridad.

El alcalde, militante de Morena, es investigado por presuntamente operar esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras que operan en la región, así como por su vinculación con una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones indican que el alcalde encabezaría una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual servidores públicos municipales extorsionaban a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos, según las autoridades.

Secuestro de dos candidatos de Morena

El analista político-parlamentario, Juan Ortiz, indicó que la FGR acusó al alcalde detenido de secuestrar a dos militantes de Morena en 2021.

Según la investigación, el delito se llevó a cabo con el objetivo de que los morenistas renunciaran a su candidatura por la presidencia municipal de Tequila.

“Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez fueron secuestrados por un grupo armado encabezado por el propio Rivera”, señaló el analista en sus redes sociales.

Según las investigaciones de la FGR, los dos candidatos fueron llevados a casas de seguridad para ser golpeados y amenazados, modus operandi que repitió con empresarios comerciantes que se negaban a pagar las extorsiones del alcalde.

Los candidatos de Morena fueron obligados a firmar su renuncia ante el Instituto Electoral del estado para ser liberados.

Detención del alcalde de Tequila, Jalisco

Autoridades federales informaron el jueves 5 de febrero sobre la detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, a quien acusan de extorsión a empresas cerveceras y tequileras del estado, y de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció la detención, como parte de la ‘Operación Enjambre’, una estrategia de seguridad enfocada en el combate a la extorsión y la corrupción en gobiernos locales.

“También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas”, acotó el funcionario.

Fuentes oficiales detallaron a EFE que la detención ocurrió luego de que las fuerzas federales ejecutaran cinco inspecciones en distintos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Rivera Navarro, quien es investigado por presuntamente operar esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras que operan en la región, así como por su vinculación con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las fuentes oficiales recordaron que en mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, durante un evento público en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

Con información de EFE