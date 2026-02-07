Juan Pablo Kuri: ¿Por qué detuvieron al empresario y exdirigente del PVEM en Puebla?

Agentes ministeriales detuvieron a Juan Pablo Kuri Carballo en el Aeropuerto de Huejotzingo. (Foto: Facebook / Juan Pablo Kuri)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la detención de Juan Pablo Kuri Carballo la tarde del viernes 6 de febrero, durante un operativo en la carretera internacional Cholula – Puebla, en inmediaciones del Aeropuerto de Huejotzingo.

El arresto se concretó alrededor de las 16:17 horas, cuando agentes de la Policía Ministerial y de la Agencia Estatal de Investigación ingresaron a la terminal aérea para cumplir una orden de aprehensión vigente en su contra.

Tras su captura, el exdirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue trasladado a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde quedó a disposición de un juez de control para el inicio de su proceso legal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo para asegurar al exfuncionario.

¿De qué acusan al exdiputado Juan Pablo Kuri Carballo?

Según consta en la carpeta de investigación, Kuri Carballo es señalado del presunto delito de violencia familiar, cometido en agravio de su exesposa, Sofía N., quien presentó la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación.

Dicho delito, según se sustenta en la carpeta de investigación integrada por la FGE, contempla agresiones físicas, psicológicas y patrimoniales, y es una figura legal que prevé sanciones en el Código Penal local.

Versiones extraoficiales y medios de comunicación reportan que también existen señalamientos respecto a un presunto abuso sexual, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial de que este delito esté incluido en la carpeta de investigación formal.

El exlegislador fue detenido al arribar al Aeropuerto de Huejotzingo, tras regresar de un viaje. La solicitud de una orden de aprehensión, y no un citatorio, sugiere que el juez consideró riesgo de fuga o la gravedad de los hechos denunciados.

El caso se agrava por antecedentes previos. Desde agosto de 2025 existe una investigación por un presunto despojo violento en Lomas de Angelópolis, además de señalamientos por uso de influencias.

Uno de los casos más mencionados es el del empresario restaurantero Armin Brandel, quien señaló a Kuri Carballo por presuntas amenazas y despojo, aunque estas acusaciones no fueron el motivo central de su arresto.

Juan Pablo Kuri Carballo es hijo de Antonio Kuri Alam, empresario textil y exdelegado del Infonavit en Puebla.

Juan Pablo Kuri Carballo: biografía y trayectoria

Juan Pablo Kuri Carballo nació el 16 de julio de 1983 en San Gregorio Atzompa, Puebla. Es hijo del exdelegado del Infonavit y empresario textil, Tony Kuri Alam.

Entre 2018 y 2021 se desempeñó como diputado local en el Congreso de Puebla, donde presidió la Comisión de Desarrollo Económico e integró otras como Medio Ambiente y Gobernación.

Previamente, fue regidor del Ayuntamiento de Puebla entre 2014 y 2018, cargo al que accedió por el principio de representación proporcional.

Dentro del PVEM, también ocupó el puesto de secretario de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Nacional.

Además de su trayectoria en el servicio público, Kuri Carballo ha mantenido actividad en el sector empresarial, especialmente en el ámbito inmobiliario.

Sin embargo, también ha sido señalado por presuntas prácticas irregulares vinculadas a este sector, así como por conflictos con comerciantes y restauranteros, en los que presuntamente habría utilizado influencias y mantenido vínculos con autoridades municipales para favorecer intereses particulares.

Con información de Erick Almanza / Corresponsal y Quadratín Puebla.