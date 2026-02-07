¿Quién es Juan Pablo Kuri, exdirigente del PVEM, señalado de violencia familiar contra su exesposa?

Juan Pablo Kuri fue detenido por el delito de violencia familiar en agravio de su expareja. (Facebook/JuanPabloKuriC)

Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla, fue detenido por autoridades estatales por el presunto delito de violencia familiar en agravio de su expareja.

Kuri Carballo se consolidó como una figura clave del PVEM en Puebla durante la última década, además de mantener un perfil reconocido en el sector privado por los antecedentes empresariales de su familia.

¿Quién es Juan Pablo Kuri, empresario señalado de violencia familiar?

Juan Pablo Kuri nació el 16 de julio de 1983 en San Gregorio Atzompa, Puebla. Es hijo de Antonio Kuri Alam, también conocido como ‘Tony’ Kuri, empresario del sector textil y exdelegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Puebla.

El exdirigente del PVEM es licenciado en Administración por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Su carrera política inició en 2013, cuando se integró a la planilla de la coalición PRI-PVEM encabezada por Enrique Doger para la alcaldía de Puebla. Aunque la coalición no obtuvo el triunfo, Kuri accedió al cabildo como regidor para el periodo 2014-2018.

En función de su perfil empresarial, Kuri Carballo presidió la Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad durante la administración de Antonio Gali Fayad.

Entre 2014 y 2019 ocupó la presidencia del Comité Directivo Estatal del PVEM en Puebla, lo que le permitió integrarse a la dirigencia nacional del partido como secretario de Comunicación Social del Comité Ejecutivo Nacional.

Más tarde, entre 2018 y 2021, obtuvo una curul en el Congreso local como diputado plurinominal, donde ocupó la vicepresidencia de la Mesa Directiva y participó en las comisiones de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Gobernación.

De la violencia familiar a señalamientos por presuntos conflictos de interés

A pesar de su trayectoria empresarial y política, Juan Pablo Kuri se vio involucrado en diversas controversias, que culminaron en su reciente detención.

La detención reciente del exdirigente deriva de una denuncia por violencia familiar presentada por su exesposa, Sofía ‘A.C’. Algunos reportes indican que la acusación podría incluir el delito de violación.

Asimismo, Kuri Carballo enfrenta señalamientos por parte de comerciantes y restauranteros, quienes lo acusan de utilizar influencias políticas y presunta colusión con autoridades municipales para favorecer intereses inmobiliarios personales.

Sobre este último caso, las autoridades no informaron que exista una investigación formal o contra funcionarios públicos que pudieran estar involucrados.

Actualmente, el exdirigente del PVEM permanece a la espera de la resolución de un juez en Cholula.

Con información de Erick Almanza.