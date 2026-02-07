‘No somos los primeros’: Así era Fenotti, restaurante que cerró tras acusaciones de despojo contra los Kuri

Actualmente, Juan Pablo Kuri, exdirigente del PVEM, está detenido por el presunto delito de violencia familiar. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

Pastas de la casa, carpaccios de res y salmón, pizzas, calzone y hasta gelatos eran algunos de los platillos que se podían encontrar en Fenotti, un restaurante italiano cuya fama creció tan rápido como la espuma de un champán, pero que cerró a meses de su apertura.

Fenotti gozaba de una gran aceptación entre los poblanos, quienes disfrutaban de la alta cocina italiana del lugar; sin embargo, detrás de la magia de los fogones, sus dueños aseguran haber librado una batalla constante para mantenerlo abierto.

¿Por qué? Carolina Mendoza y Armin Brandel, propietarios del restaurante en Puebla, afirman que los hermanos Emilio y Juan Pablo Kuri Carballo —este último detenido por acusaciones de violencia familiar— presuntamente los asediaron durante meses hasta lograr su desalojo.

¿Cuál es la historia del restaurante Fenotti?

La historia de Fenotti comenzó cuando Carolina Mendoza, doctora en Nanociencias y Materiales, obtuvo un puesto en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, lo que la llevó a mudarse a Puebla. En esta nueva etapa la acompañó su pareja, Armin Brandel, ingeniero.

Al llegar a la entidad, decidieron emprender en grande con un restaurante de comida italiana. “El proyecto era ambicioso y le destinamos todos nuestros recursos, presentes y futuros, con solo una idea en mente: éxito”, escribieron en su cuenta de Instagram.

Para ello, rentaron dos locales en el centro comercial Riona High Plaza, ubicado en San Andrés Cholula, propiedad de los hermanos Emilio y Juan Pablo Kuri Carballo, exdirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El contrato de arrendamiento se celebró en marzo de 2024 y, tras varios meses de adecuaciones, Carolina y Armin anunciaron la apertura de su proyecto: Fenotti.

Se trataba de un restaurante que buscaba llevar a Puebla una auténtica cocina italiana, con platillos elaborados con ingredientes frescos y de la más alta calidad. Aunque en Google Maps contaba con una calificación de 4.7 estrellas, en julio de 2025 anunciaron su cierre.

¿Por qué los dueños de Fenotti acusan a los Kuri de presunto despojo?

La clausura de Fenotti es solo la punta del iceberg de una serie de denuncias por presunto abuso de poder realizadas por Carolina y Armin, así como de aclaraciones emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) de San Andrés Cholula.

En entrevista con la revista Proceso, los propietarios explicaron que firmaron un contrato de arrendamiento con los hermanos Kuri Carballo por un monto de 100 mil pesos mensuales por ambos locales en la plaza Riona High.

El espacio se encontraba en obra negra, por lo que la pareja se encargó de realizar todas las adecuaciones necesarias para ofrecer una imagen elegante, así como las instalaciones técnicas, ya que, pese a estar destinado a un restaurante, el lugar no contaba con instalación de gas.

También enfrentaron problemas para tramitar sus licencias, debido a que —según relatan— la plaza no les proporcionaba la documentación requerida: “Creo que la intención era que no obtuviéramos los permisos, pero a pesar de todo, lo logramos”, dijo Armin durante la conversación.

Los propietarios señalan que las dificultades continuaron tras la apertura. Acusan a Rosario Pedraza, administradora de la plaza, de presuntamente apagar las luces de los locales y de las escaleras incluso cuando aún tenían clientes consumiendo.

Fenotti abrió en 2024 y cerró en julio del 2025, a meses de su inauguración. (Foto: Caurtoscuro)

El conflicto escaló cuando, a seis meses de abrir, fueron notificados de un juicio de desalojo iniciado por los hermanos Kuri, quienes —según relatan— no solo exigían quedarse con las adecuaciones realizadas en los locales, sino también retener los depósitos de renta.

La pareja contrató abogados y ganó el juicio; sin embargo, aseguró a Proceso que las medidas de presión se intensificaron. Una de ellas fue la suspensión del suministro de agua por parte del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla.

Los dueños afirman que el corte se debió a una supuesta falta de permisos, aunque sostienen que la plaza era la responsable de realizar dicho trámite, no ellos como arrendatarios. Para continuar operando, colocaron tinacos con agua en la terraza.

No obstante, Armin asegura que, tras el cierre del restaurante, personas ingresaron al inmueble y arrojaron los tinacos al vacío, destruyéndolos. Tras la denuncia, la SSPPC emitió un comunicado.

“Se trató de un conflicto de arrendamiento entre particulares. El arrendatario acusa al propietario del restaurante de falta de pago de servicios, lo que derivó en el corte del suministro de agua”, explicó la dependencia, al tiempo que indicó que la plaza no permitía la colocación de tinacos, por lo que estos fueron resguardados.

Días después se reanudó el servicio de agua; sin embargo, tras esta situación, personal de Protección Civil clausuró Fenotti por una presunta falta de documentación. Posteriormente, tras un nuevo proceso legal, el cierre fue anulado.

Finalmente, los abogados les advirtieron que podrían ser desalojados por la fuerza, por lo que decidieron retirarse de manera voluntaria: “Sabemos que no somos los primeros, pero con voz, tal vez seamos de los últimos”, escribieron al anunciar el cierre. La pareja afirmó a Proceso que otras personas presuntamente han sido víctimas de situaciones similares.

Hasta el momento, no existe una resolución judicial que confirme las acusaciones de intimidación y despojo.

¿Cuánto costaba comer en el restaurante Fenotti?

Fenotti ofrecía un espacio elegante para sus comensales. Su decoración era sobria, con predominio de tonos negros y dorados, pocos elementos y una estética claramente minimalista.

Las mesas eran de madera y contaban con sillas acolchadas; además, había ventanales que permitían apreciar la ciudad desde el interior, así como una pequeña terraza para comer al aire libre.

En la carta se ofrecían pizzas artesanales, pastas personalizadas y platos fuertes como filete de res o salmón, con ingredientes selectos como trufa negra, prosciutto y quesos italianos.

Las sopas eran una de las opciones más económicas, con precios que iban de los 95 a los 195 pesos. También había una sección de antipasti, con costos desde 155 pesos por el Portobello a la Parmigiana hasta 495 pesos por la Armonía Vintage, una tabla de charcutería y quesos.

Las ensaladas se mantenían en un rango intermedio, con precios de entre 215 y 285 pesos. En cuanto a las pizzas, estas iniciaban en 185 pesos por una Marinara y alcanzaban hasta 425 pesos en especialidades como la Fenotti.

La carta de pastas ofrecía una amplia variedad, con preparaciones clásicas desde 195 pesos, como el Aglio e Olio, hasta 595 pesos por la Pasta Fenotti con trufa negra fresca. La mayoría de las pastas rellenas o con mariscos se ubicaban entre los 225 y 425 pesos.

Los platos fuertes —que incluían carnes, pollo y risottos— representaban el rango más alto del menú, con precios desde 365 pesos por opciones como el pollo o el risotto negro, hasta 785 pesos por el Filetto di Manzo al Tartufo.

Tras la reciente detención de Juan Pablo Kuri, el restaurante realizó una publicación en la que escribió: “A veces la justicia no llega cuando la llamamos, pero el tiempo —sin prisa y sin testigos— va acomodando las cosas hasta que cada acto encuentra su peso y cada verdad, su lugar”, sin dar más detalles.