Cuñada de Iván Archivaldo, ‘El Chapito’, obtiene amparo para no ser detenida: ¿Quién es Olga Lindoro?

2025 fue un año intenso para 'Los Chapitos', con dos de ellos alcanzando acuerdo para cooperar con el Gobierno de EU.

Olga Ereyda Lindoro Navidad, cuñada de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ‘El Chapito’, podría ser detenida, y recurrió a jueces de distrito en Puente Grande Jalisco para evitarlo.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal con residencia en Puente Grande recibió la petición del juicio de garantías, promovido en contra de una posible orden de aprehensión, citación, comparecencia, y cualquier acto que tienda o implique una privación de su libertad.

El juzgador aceptó el juicio y determinó que la audiencia constitucional se celebrará el 12 de febrero de 2026.

¿Qué sabemos de la conexión entre la familia Lindoro y ‘El Chapito’?

Mario Lindoro Elenes, alias ‘El Niño’ o ‘Don Mario’, de 69 años, es el suegro de Iván Archivaldo, según investigaciones federales. Se considera que su papel en la facción de ‘Los Chapitos’ consiste en la gestión de recursos, manejo de bienes, y logística financiera.

Además, Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias ‘El 7′, de 44 años, es hijo de ‘Don Mario’, y su trabajo para el cártel consiste en la administración de recursos y coordinación de operaciones para traficar droga.

El 22 de diciembre se les aseguraron armas, vehículos de lujo, dinero en efectivo, y equipos de comunicación durante su detención registrada en Zapopan.

Cuñada de ‘El Chapito’ es viuda de un funcionario público

Olga Ereyda es hermana de Zulema, la esposa de ‘El Chapito’, y era esposa de Lázaro Gambino Espinoza, abogado y político vinculado a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y que ganó renombre apoyado por Héctor Melesio Cuén Ojeda, expresidente municipal de Culiacán y quien presuntamente estuvo en el lugar del secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

El último cargo público de Lázaro Gambino Espinoza fue como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa hasta el 16 de junio pasado, cuando fue asesinado en un negocio de verduras en la colonia San Juan de Ocotán de Zapopan.

El funcionario llegó al negocio tras descender de una camioneta Volvo, y al ingresar fue interceptado por hombres armados. Según testigos trató de huir, pero los sicarios le dispararon y luego huyeron. Para esas fechas, el nombre de Lázaro Gambino apareció en volantes que lo relacionaban con ‘La Chapiza’.

En su última declaración patrimonial no describió los bienes y valores de su esposa, aunque reconoció ocho cuentas bancarias en diferentes instituciones financieras.

Olga Ereyda aparece en los padrones de proveedores del gobierno de Sinaloa y del ayuntamiento de Culiacán, al que le vendió los uniformes del personal sindicalizado. También integra el padrón del PAS, junto con su hermana Zulema Aracely.