Sicarios ‘habrían peinado la zona’ con drones antes de asesinar a ‘El Prieto’ en Zapopan

Un vecino denunció que antes del asesinato del empresario Alberto Valencia se detectó la presencia de drones (Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO)

A un día del asesinato del empresario Alberto ‘El Prieto’ Valencia y su hija en Zapopan, Jalisco, las hipótesis sobre los autores materiales son amplias.

Una de ellas apunta a que días antes del ataque, dos hombres habrían usado drones para vigilar la zona.

A través de redes sociales circuló un video en el que se observa cómo un vecino de la Colonia Residencial Victoria alerta a un comandante que dos sujetos, abordo de un Versa color blanco y con placas de Michoacán, ‘peinaron’ el sitio con drones.

“Son los que traen el dron. Échame la mano”, se escucha decir al vecino.

De acuerdo con las autoridades de Jalisco, el día del ataque las mismas placas que portaba el Versa las traía una camioneta Cross Sport, la cual manejaba uno de los gatilleros.

Alberto ‘El Prieto’ Valencia fue emboscado y asesinado entre las colonias Residencial Victoria y Santa Edwiges.

El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que existen varias líneas de investigación en el caso del homicidio del empresario y su hija. Una de ellas son las “rifas colombianas ilegales” que se realizan en el Mercado de Abastos.

Más de 30 sicarios para matar a ‘El Prieto’

Este martes 30 de diciembre, el Gobierno de Jalisco informó que en el ataque participaron más de 30 sicarios con armas largas que viajaban en siete vehículos.

El empresario Alberto ‘El Prieto’ Valencia viajaba junto con su hija, de 16 años, en un auto deportivo Lamborghini Urus cuando fue atacado por hombres armados dentro de una camioneta.

Los escoltas del empresario, quienes viajaban en otros vehículos, respondieron la agresión, dando lugar a un tiroteo que duró varios minutos.

‘El Prieto’ murió en el lugar junto a uno de sus guardias personales.

La hija y cuatro escoltas fueron heridos y trasladados a unidades médicas de emergencia, informó la Fiscalía de Jalisco. Sin embargo, la menor falleció en la clínica y los guardias permanecen en el hospital.

La Fiscalía detalló que ‘El Prieto’ era comerciante del mercado de abastos.

La agresión se dio a menos de seis meses de que Guadalajara sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026 y en medio de las vacaciones de invierno.

Con información de EFE