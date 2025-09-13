‘El que la haga, que la pague’: José Ramiro López Obrador tras detención de Hernán Bermúdez

López Obrador también fue cuestionado sobre un posible repunte de la violencia tras la captura de Bermúdez y descartó escenarios de riesgo. (Cuartoscuro).

El secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, aseguró que la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección CiudadanA, presunto líder del grupo delictivo ‘La Barredora’, es un mensaje claro de que en el país se aplica la política de “cero impunidad”.

“El que la haga, que la pague”, expresó el funcionario estatal al ser cuestionado sobre el caso, al tiempo que reiteró que el proceso está en manos de la Fiscalía General del Estado y autoridades federales.

“Hay que esperar, le toca a la Fiscalía la investigación, ellos son los que tienen que resolver. Bueno, ya lo dijo el Secretario de Seguridad Pública (Omar García Harfuch), significa cero impunidad, eso es lo que significa para este gobierno de la Cuarta Transformación”, puntualizó.

Cuestionado sobre un posible repunte de la violencia tras la captura, López Obrador descartó escenarios de riesgo y subrayó que los índices delictivos en Tabasco van a la baja.

Además, pidió dejar que las autoridades ministeriales continúen con el proceso judicial y “recomendó” a los medios de comunicación dar a conocer los aciertos en materia de seguridad.

“Así como cuando iba al alza me preguntaban todos los días dónde había un muerto. Ojalá así le informen a la ciudadanía de que la incidencia delictiva está a la baja en Tabasco”, dijo.

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?

Hernán Bermúdez Requena, detenido en Paraguay tras librarse una orden de aprehensión en su contra desde febrero de este año, está acusado de liderar la organización criminal, vinculada a delitos como extorsión, secuestro, huachicol y tráfico de drogas.

Desde los años 90 comenzó a ocupar cargos de importancia en el gobierno de Tabasco, fue Director de Seguridad Pública, bajo el gobierno interino de Manuel Gurría Ordóñez y Director del Centro de Readaptación Social de Tabasco (CERESO) en la administración de Roberto Madrazo Pintado.

También fue Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y en diciembre de 2019 es nombrado Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández. Posteriormente, continuó en el cargo con el gobernador Carlos Manuel Merino.

En 2022 salieron a la luz filtraciones de Guacamaya Leaks que revelaron que autoridades militares lo habían identificado como probable líder del grupo delictivo La Barredora.

Tras una ola de jornadas de violencia, que incluyeron un enfrentamiento armado frente a su domicilio en el exclusivo residencial Campestre, a finales de 2023, en enero de 2024 presentó su renuncia al cargo y desde entonces se desconocía su paradero.