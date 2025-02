José Ramiro López Obrador, hermano de AMLO, minimiza la violencia en Tabasco y asegura que es ‘mediática’

A pesar de la violencia en la entidad, el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, exhortó a los ciudadanos a salir de sus casas y practicar deporte para no hacer caso a la “campaña de miedo” que busca generar desconfianza entre la población.

Durante un evento público, el funcionario minimizó los hechos violentos recientes al señalar que se trata de un enfrentamiento entre dos grupos delictivos y no de ataques dirigidos contra civiles.

“Nosotros le decimos a la gente que salga, que haga deporte, porque quienes hacen deporte contribuyen a la paz en el estado”, afirmó durante un torneo organizado por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.

En este sentido, pidió a los tabasqueños confiar en la administración estatal encabezada por el gobernador Javier May Rodríguez y continuar con sus actividades diarias sin temor.

“Lo que hay es un enfrentamiento entre dos bandas delincuenciales que se están dando porque quieren ganar la plaza, pero no para fomentar el deporte, no, para fomentar el vicio, para enfermar al pueblo de Tabasco. Por eso nosotros no nos debemos de dejar. Tenemos que seguir adelante”, apuntó.

Es la segunda vez que el funcionario señala que la inseguridad es “mediática” y que la incidencia delictiva no es tal como se relata en los medios de comunicación.

Tabasco suma ocho ejecuciones este viernes tras una jornada violenta el día de San Valentín. (Luis López)

Recrudece la violencia en Tabasco

Ayer jueves 13 de febrero, en el estado se reportó el hallazgo de cuerpos decapitados, un ataque armado en un motel y el descubrimiento de una fosa clandestina.

A pocas horas de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara apoyo en materia de seguridad para Tabasco, los cuerpos de tres hombres decapitados y con signos de violencia fueron localizados en Jalpa de Méndez.

En el sitio, los responsables dejaron una cartulina con un mensaje amenazante dirigido a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), firmado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Horas después, en la carretera al municipio de Cunduacán, se sumó la aparición de otras dos cabezas humanas, también acompañadas de mensajes amenazantes.

Mientras tanto, en grupos de WhatsApp circuló un video en el que las primeras tres víctimas confesaban estar al servicio de un individuo identificado como ‘Koki’.

En Villahermosa, un grupo de sujetos armados atacó el motel ‘Diamante’ en la colonia Atasta de Serra.

Dos motosicarios atacaron el automotel 'El Diamante', ubicado en la calle Abasolo de Atasta en Villahermosa, Tabasco. (Luis López)

Testigos señalaron que dos hombres en motocicletas dispararon contra la entrada del establecimiento, dejando herido al encargado. Además, intentaron incendiar una de las habitaciones lanzando una bomba molotov.

Por otro lado, en Villa Benito Juárez, Macuspana, la Fiscalía General del Estado reportó la detención de tres presuntos secuestradores.

Durante el cateo realizado en una vivienda de la colonia Linda Vista, se rescató a una persona privada de su libertad y se encontró una fosa clandestina con dos cuerpos.

Por la mañana de ayer, dos hombres fueron atacados a balazos en la ranchería González 4ta sección, en el municipio de Centro, dejando un saldo de un muerto y un herido.

En su conferencia matutina del 13 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó su apoyo al gobernador Javier May Rodríguez y aseguró que se está avanzando en seguridad.

Explicó que ya se implementa un plan en coordinación con el gobierno estatal y que pronto se darán a conocer sus detalles.

“Se va a ayudar a Javier y sobre todo al pueblo de Tabasco”, declaró.