¿Qué fue de ‘Lady Wuuu’? Perdió ‘mucho’ por su representante y ahora vende tacos: ‘Me mentía, cobró más’

'Lady Wuu' dio una entrevista en 2022, donde reveló que pasó con el dinero que ganó gracias a su fama. (Foto: Captura Ventaneando/IG: @ladywuuoficial)

Eduardo Arias Martínez, conocido en redes sociales como ‘Lady Wuuu’, recordó el problema que tuvo con su mánager, quien cobraba de más cuando acudían a eventos para trabajar.

De acuerdo con él, su representante incluso lo engañó sobre la cantidad de dinero que le iba a otorgar luego de que se hizo famoso por acudir a un concierto del grupo Menudo en el Auditorio Nacional.

Lo último que sabemos sobre ‘Lady Wuuu’ es que tiene un puesto de tacos en el Estadio Banorte, donde vende cada que hay partido o conciertos.

'Lady Wuu' se hizo famoso luego de una entrevista en TV. (Foto: Captura 'Ventaneando')

¿Cómo se hizo famoso ‘Lady Wuuu’?

Su popularidad comenzó después de que un video en donde hablaba sobre su afición por la banda Menudo se volviera viral y alcanzara millones de reproducciones.

Recordó que desde los 10 años seguía al grupo y que su pasión por la agrupación fue precisamente lo que lo llevó a convertirse en una figura conocida en redes sociales y posteriormente en televisión.

“Al otro día nos dijeron que saldríamos en el programa Ventaneando, esa entrevista. Me hice famoso al segundo día de eso”, recordó en una entrevista para el influencer Gusgri en 2022.

La exposición en televisión provocó que los medios de comunicación comenzaran a buscarlo. De acuerdo con Arias, incluso llegaron a esperarlo afuera de su casa para conseguir entrevistas.

“Me empezaron a tomar fotos. Al tercer día me contactaron los medios o me esperaron afuera de la casa. Después llegaron las entrevistas, tocaban la puerta de mi casa y desde la calle me gritaban”, contó.

¿Qué pasó entre ‘Lady Wuuu’ y su representante?

Después de alcanzar la fama, ‘Lady Wuuu’ recibió invitaciones de trabajo para participar en eventos, comerciales, fiestas, antros e inauguraciones.

Arias explicó que inicialmente una prima lo acompañaba a sus compromisos para ayudarlo, hasta que posteriormente tuvo un representante.

“Todo empezó cuando de un negocio de birria me pidieron una colaboración y me entrevistaron, ahí me pagaron un dinero, eso fue gracias a mi prima, luego conseguí un mánager”, explicó.

Su representante consiguió más trabajos como la grabación de comerciales, animación en fiestas, antros e inauguraciones de restaurantes.

Durante esa etapa comenzaron a circular versiones sobre las cantidades de dinero que supuestamente ‘Lady Wuuu’ cobraba por presentarse en eventos. Sin embargo, Arias aseguró que las cifras que se mencionaban públicamente estaban lejos de lo que él recibía.

“Decían que yo cobraba millones y millones por eventos. Bueno fuera cobrar 25 mil dólares como decían, ya estaría viajando”, comentó.

Explicó que, de acuerdo con el arreglo que tenía con su representante, él recibía 80 por ciento de los ingresos y el mánager se quedaba con 20 por ciento.

“No supe cuánto cobraba él, nunca me dijo cuánto. Pero sí ganaba más dinero o menos, a mí me daba una cantidad pequeña. Aun así, abusó mucho. Si gané mucho, pues ya se perdieron, igual y me dieron menos”, señaló.

Una de las experiencias que ayudó a Eduardo Arias a dimensionar cuánto podía cobrar por su trabajo ocurrió cuando participó en un video musical, momento en el cual le abrió los ojos sobre el engaño de su mánager.

“Una vez grabé para un grupo de regional mexicano, Los Tiranos del Norte. Me pagaron 50 mil pesos, sin intermediarios. Ahí es donde me di cuenta de que no me fue bien antes, que me daban menos dinero porque él me dijo 5 mil, pero era mentira”, relató.

Aunque Eduardo Arias reconoció que tuvo diferencias con su antiguo representante, aseguró que finalmente ambos terminaron su relación laboral en buenos términos.

¿A qué se dedica ‘Lady Wuuu’?

Además de su actividad como figura de internet y sus apariciones en eventos, Eduardo Arias estudió gastronomía y se desempeña como chef.

El propio ‘Lady Wuuu’ explicó que le gusta preparar comida mexicana y que, aunque no tiene un restaurante, vende tacos en la CDMX cerca del Estadio Banorte cuando hay partidos o conciertos.

También realiza banquetes y taquizas para eventos sociales, además de ofrecer comida a domicilio, actividad que comenzó durante la pandemia de COVID-19.

Así, después de la fama que obtuvo gracias a un video relacionado con su pasión por Menudo, Arias encontró en la gastronomía una de las principales actividades para continuar trabajando.

Aunque, ‘Lady Wuuu’ aseguró que actualmente continúa con invitaciones para participar y trabajar en diferentes actividades y eventos, además sigue la fama, pues las personas lo reconocen y le piden fotos.