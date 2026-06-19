Maite Perroni defiende a Andrés Tovar de acusaciones por presunto fraude: ‘Es una pena lo que está pasando’

Maite Perroni manifestó su inconformidad por la forma en que evolucionó el conflicto legal entre el productor y la televisora. [Fotografía. Cuartoscuro]

Maite Perroni se pronunció públicamente sobre el proceso legal que enfrenta su esposo, el productor Andrés Tovar, quien fue vinculado a proceso tras una denuncia presentada por una televisora por presunto fraude procesal y falsedad de declaraciones.

La actriz y cantante defendió públicamente la trayectoria profesional de su pareja y cuestionó que una disputa relacionada con derechos laborales y de autor haya derivado en una investigación penal.

En una entrevista concedida a la revista Quién, Maité Perroni aseguró que conoce a Tovar desde que ambos eran jóvenes y que ha sido testigo del esfuerzo que realizó para consolidarse como productor de televisión.

“Lo he visto construir una carrera exitosa y sólida a base de disciplina, entrega, esfuerzo y determinación. Es un hombre que da todo de sí, que no sabe hacer las cosas a medias”, declaró la cantante.

La exintegrante de RBD también manifestó su inconformidad por la forma en que evolucionó el conflicto legal entre el productor y la televisora.

“Es una pena lo que está pasando con Imagen Televisión. En qué momento defender tu trabajo y tus derechos se convierte en un delito”, expresó.

La actriz de novelas como Triunfo del Amor o Mi Pecado señaló que ella y su familia enfrentan la situación con unión y confianza, además de que procura respaldar a su esposo durante todo el proceso.

“Nunca dejaré de recordarle quién es cuando las circunstancias externas intentan definirlo”, afirmó en la conversación.

Maité Perroni agregó que el caso va más allá de una situación personal, ya que considera que puede sentar un precedente para otros profesionales de la industria creativa.

“Hoy es Andrés defendiendo sus derechos; mañana puede ser cualquier otro creativo, autor, compositor, productor o escritor que no sea retribuido ni tratado con dignidad”, comentó.

Maite Perroni [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Por qué fue acusado Andrés Tovar de fraude procesal?

El productor fue vinculado a proceso luego de que Imagen Televisión presentara una denuncia en su contra por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad de declaraciones.

De acuerdo con la versión de Tovar, la resolución judicial no implica una declaración de culpabilidad, sino que permite que continúe la investigación y que ambas partes presenten pruebas ante las autoridades.

“No es una sentencia y no representa culpabilidad, permite que continúe la investigación para presentar pruebas”, explicó el productor en un mensaje difundido a través de redes sociales.

De acuerdo con el esposo de Maite Perroni, el origen de la disputa se encuentra en una serie de pagos y derechos que considera pendientes por trabajos realizados para la televisora.

El productor aseguró que colaboró en la creación de más de 6 mil horas de programación y que durante dos años intentó resolver las diferencias mediante el diálogo antes de acudir a los tribunales por la vía civil.

Andrés Tovar reveló detalles sobre el proceso legal que enfrenta. (Foto: Cuartoscuro)

“Hoy enfrento una disputa legal contra Imagen, empresa en la que creé, desarrollé y produje más de 6 mil horas de programación. Durante dos años intenté arreglar las cosas mediante el diálogo y el acuerdo; al no encontrar una solución, demandé por la vía civil para reclamar mis derechos”, señaló.

Andrés Tovar sostiene que la denuncia penal en su contra fue presentada después de que inició dicho procedimiento para exigir el reconocimiento de los derechos y pagos que, afirma, le corresponden.

El fraude procesal, delito que el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante denunciará contra Sergio Mayer, está contemplado en el Código Penal de la Ciudad de México y se configura cuando una persona presuntamente altera pruebas, simula actos o induce a error a una autoridad judicial o administrativa para obtener un beneficio indebido o una resolución contraria a la ley.

Por su parte, la falsedad de declaraciones consiste en proporcionar información falsa ante autoridades ministeriales, judiciales o administrativas en el ejercicio de sus funciones.

En la conversación con la revista Quién, Maite Perroni afirmó que el proceso les permite reafirmar la decisión de mantenerse unidos frente a las dificultades y aseguró que las acusaciones no afectaron la solidez de su matrimonio.

“Esta experiencia nos reafirma, una vez más, como familia y como pareja, que la decisión que hemos tomado de ser ese equipo inquebrantable ha rendido frutos y que, al día de hoy, nada de esto nos mueve ni nos tumba”, concluyó la actriz.